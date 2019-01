Paco León ha compartido este martes una imagen en la que cuesta reconocerle. Y no, esta vez no sale desnudo. El director deArde Madrid (Movistar +) ha compartido en sus redes una foto en la que aparece envejecido.

El 2019 se me vino encima con todo🤣 pic.twitter.com/nPOWJRaC4X — paco leon (@pacoleonbarrios) 8 de enero de 2019

"El 2019 se me vino encima con todo", ha escrito en el tuit junto a la instantánea, que supera los los 850 Me gusta en 11 horas. León también la ha compartido en su cuenta Instagram.

Sus seguidores le han sacado muchos parecidos, entre ellos el periodista de TVE Joaquín Arozamena, el personaje de Imanol Arias en Cuéntame, Antonio Alcántara, y el presentador de El Hormiguero (Antena 3), Pablo Motos.

Una mezcla entre Pablo Motos y Joaquín Arozamena 🤣 — Antílopez (@antilopez) 8 de enero de 2019

Eres una mezcla entre Joaquín Arozamena y Antonio Alcántara. — Antonio (@tuititeando) 8 de enero de 2019

Maemía que mala noche ha pasado Pablo Motos! — Boogaloobdsm.com (@boogaloobdsm) 9 de enero de 2019

Joaquín Arozamena??? — Rafael Anchel Tomas (@anchel_tomas) 9 de enero de 2019

Eres un hijo de Calleja y Antonio Alcantara😱😱 — Vicente Rodríguez (@VRCrespo) 8 de enero de 2019

Cómo a Hugh Grant — Adrián Pardo García (@adrianpgog) 8 de enero de 2019

El actor, que aún se encuentra de promoción con Arde Madrid y que participa también en la mexicana La Casa de las Flores (Netflix), no ha anunciado ningún nuevo proyecto, ni tampoco ha dado pistas de a qué se debe esta caracterización. Aunque el pasado año anunció que trabajaría en la película She Loves You.