Antena 3 estrena este miércoles una de sus grandes apuestas de la temporada: Matadero. La cadena ha definido esta serie como un "thriller ibérico" con "toques de humor negro". A lo largo de sus 10 episodios se irá descubriendo una trama que sucede en un pueblo ficticio de Castilla en cuya gasolinera se cometen unos asesinatos.

El actor Pepe Viyuela será uno de los grandes protagonistas de la serie y, para promocionarla, ha pasado por el plató de Espejo Público, donde ha mostrado su emoción por el momento personal y profesional que ha vivido rodando en esta ficción.

Y es que por primera vez ha trabajado junto a su hija Camila, que también hace el papel de su primogénita en la ficción. Viyuela ha asegurado a Susanna Griso que hay que saber retirarse a tiempo como padre para dejar volar libres a los hijos.

No es la primera vez que el actor se refiere al hecho de trabajar con su hija en la serie, algo que calificó de "regalo".

"Camila ha querido ser actriz desde muy pequeña y yo no me lo creía. Y desde que empezó a trabajar no habíamos tenido ocasión de vivir lo que ha sido para mí un sueño. Es algo que no había imaginado nunca que llegaría a ocurrir. Es algo nuevo, muy emocionante y que me gustaría repetir", aseguró en una entrevista en Chance.

En otras ocasiones, Viyuela afirmó que se había sentido mucho más cómodo de lo que esperaba trabajando con su hija: "No me he permitido el lujo de decirle nada salvo que ella me preguntase, eso es importante".