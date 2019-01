Tres mujeres más denuncian a uno de los miembros de la nueva Manada de Alicante

Tres mujeres más han denunciado en los últimos días a uno de los detenidos por la presunta violación grupal en Callosa d'En Sarrià (Alicante), que tuvo lugar la pasada Nochevieja y que ha sido denunciada por la víctima, una joven de 19 años.

Según han confirmado a Efe fuentes de la investigación, este joven, de 22 años, es uno de los cuatro arrestados, todos ellos españoles de origen ecuatoriano, investigados por lo ocurrido en la madrugada del 1 de enero. Los cuatro, de 19, 21, 22 y 24 años, fueron detenidos in fraganti gracias a la llamada a las fuerzas de seguridad de la hermana de uno de ellos.

En el marco de la investigación emprendida por la Guardia Civil, al día siguiente del arresto una joven menor, de 17 años, denunció en el cuartel del Instituto Armado el intento de agresión sexual que sufrió en octubre de 2018 y la comisión de un delito de abusos sexuales por parte, supuestamente, del hombre de 22 años.

Los hechos se produjeron en octubre de ese año, cuando sobre las dos de la madrugada el ahora detenido llevó "engañada" a la víctima en su vehículo a Callosa d'Ensarriá, e intentó que mantuviera relaciones sexuales bajo amenazas. Trató de introducirla en su casa y, aunque la joven consiguió zafarse y huir del agresor, durante el forcejeo se habría producido un delito contra la libertad sexual. Según la Guardia Civil, esta víctima fue ayudada más tarde por otras personas.

Además de esta chica, tras conocer la detención del presunto agresor, otras dos mujeres lo han denunciado: una de ellas, de 22 años, ha relatado que estando en casa con su entonces pareja (otro de los detenidos) en enero del pasado año, se presentaron el arrestado de 22 años y otro amigo, sin identificar hasta el momento.

Ha contado que tanto su expareja como ella perdieron el conocimiento hasta el día siguiente, y que se despertó desnuda de cintura para abajo, y con lesiones internas. Los investigadores de la Guardia Civil están tratando de identificar al otro joven que, supuestamente, habría participado en esta agresión sexual.

También se ha recibido la denuncia de una expareja del citado detenido, en esta ocasión una joven de 18 años, a quien al parecer durante un viaje realizado en junio de 2018 con unos amigos, el hombre de 22 años la obligó por la fuerza a mantener relaciones sexuales tras una violenta discusión que podría haber tenido lugar delante de estas personas. Este hecho se está investigando, puesto que hay otras personas que podrían corroborar lo ocurrido.

No recuerda "nada"

El detenido al que ahora se investiga por todas estas agresiones y enviado a prisión provisional por la supuesta violación de Nochevieja ha afirmado, mientras, que no recuerda "nada" de esa madrugada, debido a que consumió droga e ingirió grandes cantidades de alcohol.

En declaraciones a Efe, la abogada de este investigado ha señalado que su cliente declaró ante la juez del juzgado de Instrucción número 4 de Villajoyosa que había tomado "varios gramos de cocaína y alcohol en una cantidad exagerada".

Por ello, mantiene que "no recuerda más" desde el momento en que salieron del piso de Benidorm, donde habían estado bebiendo, en dirección a Callosa d'En Sarrià, lugar en el que se produjo la supuesta agresión sexual. "No sabe cómo llegó. Se despertó a la mañana siguiente sin saber qué había pasado", ha incidido la abogada, quien ha recalcado que su representado asegura que no mantuvo relaciones sexuales con la denunciante. También ha señalado que la joven de 19 años era una "conocida" para su cliente, por ser hermana de un amigo suyo.

Preguntada por el vídeo en el que, presuntamente, aparece su defendido y los otros tres enviados a prisión, la abogada ha señalado que "no se ven las caras sino la ropa de cada uno" de los participantes. Por ello, ha señalado que está a la espera de las diligencias de la Guardia Civil en torno a la propiedad de las vestimentas y del ADN hallado en el lugar.

Sobre las otras tres denuncias recientes presentadas contra el joven, la abogada ha asegurado que desconoce estos posibles hechos y que únicamente ha tenido noticia de los mismos por los medios de comunicación.

Esta letrada ha indicado que la familia del detenido se encuentra "mal" por la presión mediática a la que se siente al vivir en una pequeña localidad, en referencia a Callosa d'En Sarrià.

Por su parte, otra abogada que defiende al detenido de 21 años ha declinado hacer declaraciones a Efe con el argumento de no entorpecer la investigación judicial. El abogado de los otros dos detenidos, de 19 y 24 años, sí manifestó ayer a Efe que sus patrocinados no recuerdan "nada" porque habían bebido mucho y consumido drogas, y, al igual que el detenido de 22, también negaron haber mantenido relaciones sexuales con la víctima.

¿Más detenidos?

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha asegurado por su parte en relación a esta supuesta violación grupal que "los indicios señalan que puede haber más hechos delictivos y más personas implicadas".

"Desde el momento de la detención la Guardia Civil tuvo perfectamente claro que los hechos iban más allá de lo que había delante", ha apuntado Fulgencio, quien ha insistido en que no puede revelar más información para "no pervertir el secreto del sumario".

"La investigación dará frutos", ha reiterado el delegado del Gobierno en relación a "hechos denunciados y no denunciados"; y ha agregado: "creo que tendremos resultados en poco tiempo, a lo largo de la semana".