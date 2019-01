Un reportero de 'El programa de Ana Rosa' rompe a llorar en un directo

El programa de Ana Rosa de este miércoles ha mostrado de cerca el desahucio de Montse, una mujer de Vilanona i La Geltrú, Barcelona.

"Que esta conexión sirva para despertar conciencias en los que si pueden hacer algo, nosotros podemos denunciar pero hay quienes pueden hacer algo", ha dicho Ana Rosa Quintana ante las cámaras.

"Hoy he sido yo, pero mañana será otro, pasado será otro, dentro de un mes será otro. Quiero que seamos conscientes de una cosa, tenemos muchos problemas importantes aquí. El problema más importante que hay aquí es la pobreza, la vulnerabilidad de las familias que no se pueden contener, ni a ellas ni a sus hijos. Sentémonos en la mesa de la tele a hablar de esto, pongamos soluciones a esto, no nos sentemos en las mesas a perder el tiempo", ha afirmado Montse.

Y ha sentenciado: "Si en vez de dividir las banderas, las uniéramos, seríamos más fuertes. Y cuanto más fuertes, los niños no tendrían que están preocupados de que al salir del colegio tengan un plato en la mesa o una cama para dormir".

"Me gustaría apuntar que Montse es una persona muy querida en Vilanova i La Geltrú y que cuando en esta localidad pasó un crimen brutal, el crimen de Laia, Montse me abrió las puertas de su casa y nos ayudó mucho a trabajar", ha dicho entre lágrimas.