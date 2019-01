¿Cómo puedes votar en las elecciones europeas si vives en otro país?

Más de medio millón de ciudadanos comunitarios residen en España, y aunque su derecho a voto está reconocido y protegido por las leyes de la Unión Europea, son uno de los colectivos que menos acude a las urnas, habitualmente por desconocimiento de plazos y trámites para ejercer su derecho.

Esto es así hasta el punto de que en las pasadas elecciones europeas, celebradas en 2014, apenas un 24% se inscribieron como electores, es decir, informaron al censo de su intención de votar en España.

Por eso esta vez el Parlamento Europeo busca la colaboración de embajadas y consulados de los diferentes países de la Unión para informar a sus ciudadanos residentes en España de los plazos para registrarse en el censo electoral de residentes extranjeros español.

El proceso para poder votar es fácil, te lo resumimos aquí:

- El 30 de enero acaba el plazo para registrarse en ese censo electoral de extranjeros. - Para estar en el censo electoral de extranjeros y poder votar es necesario estar empadronado en España. - Puedes empadronarte y registrarte en el censo de votantes al mismo tiempo. - Este registro permite también votar en las elecciones municipales españolas que se celebran ese mismo día, pero no permite votar en las elecciones nacionales. - Eso sí, en las elecciones europeas, si vota en España, podrás las listas españolas, no de tu país de origen. - El proceso no tiene ningún coste. - ¿Cómo saber dónde estás empadronado y en qué colegio electoral te correspondería votar? Consultando en la página oficial de INE o en la de tu ayuntamiento.

Este año, la Oficina del Censo Electoral calcula que enviará unas 570.000 comunicaciones postales a ciudadanos no españoles residentes en España que no hayan manifestado previamente su voluntad de votar en España. En caso de no recibir dicha comunicación postal, puede solicitarse tanto por internet (trámite "Inscripción en el Censo Electoral de los extranjeros residentes en España para las elecciones municipales y al Parlamento Europeo de 2019") como en persona en su Ayuntamiento de residencia.

Apoyar la movilidad europea

La libre movilidad de sus ciudadanos entre los distintos países de la Unión es uno de los pilares del proyecto europeo, y desde la Unión se han establecido medidas para que esta movilidad europea no sea obstáculo a la participación electoral.

En virtud de los tratados, los ciudadanos de la Unión residentes en otros países tienen derecho al sufragio en elecciones al Parlamento Europeo y municipales en su país de residencia.

Además de la colaboración con embajadas y consulados comunitarios en España, desde el Parlamento Europeo en España se organizará una campaña de concienciación para extranjeros y se ofrecerá información personalizada a cada nacionalidad sobre, en caso de no poder votar en territorio español, cómo votar por correo en sus distintos países de origen.