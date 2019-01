El Ayuntamiento de Vitoria investiga un posible incidente racista en un autobús

La compañía municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) está investigando las causas de "un altercado con posibles tintes racistas" que se ha viralizado a través de Instagram. En varias stories publicadas por una usuaria llamada @asmaatxo_ se puede ver la discusión entre una mujer negra y el chofer, quien la recrimina que todos lo días entre con el patinete desplegado en el autobús.

Al parecer, la señora entró con sus dos hijas pequeñas, una de las cuales tiene necesidades especiales y porta un patinete. El conductor le pide que lo cierre antes de montarse, para cumplir con la normativa. La mujer responde que cerrará el patín una vez ya están montados, y no antes de subir como pedía el conductor, para que la pequeña estuviera tranquila.

Me entristecen estas situaciones. No hay argumentos para discriminar a las personas y menos desearles la muerte, no sabemos comunicarnos con respeto? #igualdad#respeto@gasteizhoy@vitoriagasteiz@elcorreo_com@elcorreo_alava@eitbNoticiaspic.twitter.com/mKCfawMAYS