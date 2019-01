Este miércoles una de las citas de First Dates tuvo más contenido artístico del que nos tiene acostumbrados el programa. Marc, de 24 años, y procedente de Barcelona visitó el restaurante de Cuatro para buscar el amor, pero su apellido no pasó desapercibido: Tàpies. Y su presentación tampoco, hizo hincapié en varias ocasiones que era nieto del reconocido artista informalista Antoni Tàpies. Eso sí, a su manera.

"Soy nieto de Antoni Tàpies y yo lo que vivía de pequeño era muy entretenido. Siempre había cosas por ver. Ahí estaba el hombre con sus movidas, ahí tirando pintura y con mil cosas de las que hacía él, que era un arte muy abstracto", dijo en su vídeo introductorio. "Hombre, era muy entretenido verle, estaba ahí en su mundo, en su pelota y era un rollo guay", concluyó el joven, camarero de profesión y amante de la música.

Cuando entró al restaurante, también llamó la atención de Lidia Torrent, a la que le confirmó su parentesco con el artista. "Mucho orgullo", dijo, antes de contar a cámara que no comprendía muy bien la pintura abstracta de Tàpies.

"El arte de mi abuelo yo creo que no lo entiende nadie, creo que no lo entendía ni él. Sí que recuerdo que me dijo una vez que cada uno lo tenía que interpretar como... Iba a decir una grosería, que cada uno lo interpretara como quisiera, como pudiera", detalló.

El arte ha llegado a First Dates. El nieto de Tàpies habla de su abuelo: "El arte de mi abuelo no lo entiende nadie, no me imagino ni cómo lo entendía él". pic.twitter.com/TUDU2yYChN — Peio H. Riaño (@PeioHR) 9 de enero de 2019

El joven, con un estética punk, pelo rubio teñido y peinado estilo mullet fue al programa con una camiseta con el lema "Generación Anti Todo" y no paró de hacer gala de su parentesco con el pintor con su cita, Sonia, una joven madrileña de 29 años, músico y profesora. "¿La pintura y la escultura te gustan? ¿Antoni Tàpies, te suena?", le preguntó, a lo que la joven respondió que le sonaba el apellido.

"Bueno, era mi abuelo, así que cojo ideas de allí, aunque no sé cómo lo haría él y yo me dedico más a la música", detalló. Su pasión por la música hizo que la cita fluyese y que aparentemente congeniasen mucho, pero la distancia entre Madrid y Barcelona provocó que la decisión final fuese quedar como amigos.