La grave crisis de acceso a la vivienda en España despierta la indignación y la estupefacción de mucha gente, tal y como pudo verse esta madrugada en Carretera y manta(La Sexta), conducido con Jesús Cintora. La mayor parte de este programa en directo estuvo centrado en el problema de acceso a la vivienda, el incremento desmesurado de los precios del alquiler sobre todo en las grandes ciudades, los desahucios que se siguen produciendo y el control cada vez mayor del sector inmobiliario por parte de fondos buitre.

En el programa se dieron cita diferentes participantes, entre ellos personas en riesgo de desahucio por no poder pagar las subidas de sus alquileres, abogadas, periodistas y promotores inmobiliarios. Entre estos últimos figuraba Marc Olivé, un promotor de viviendas de menos de 3 metros cuadrados en espacios a los que se refiere como "colmenas" humanas.

La Sexta Cintora dentro de uno de los zulos que se venden como vivienda.

En el programa mostraron una réplica de una de estas cápsulas, en las que el propio Cintora se introdujo para comprobar sus dimensiones. El proyecto ya está funcionando en Barcelona, aunque algunos de los invitados recalcaron que el Ayuntamiento ha tomado medidas contra él por considerarlo ilegal. Olivé, ante la pregunta de si le parece digna este tipo de vivienda que promueve responde que "evidentemente, no". Sin embargo, dice creer firmemente que está ayudando a gente que no puede permitirse otra vivienda, a la vez que hace negocio con ello.

La Sexta Marc Olivé, el promotor de zulos.

Estos zulos se sitúan en "colmenas", viviendas de unos 200 metros cuadrados reconvertidas, y los inquilinos tienen que compartir los baños y la cocina. "Digamos que tiene una gran colmena y dentro cada uno tiene su colmenita", ha comentado Cintora. "No, habitáculo, habitáculo", ha preferido decir Olivé. Cintora no ha podido contenerse: "Le podemos llamar de otra manera, le podemos llamar directamente mierda", ha replicado sarcástico. "Claro, o zulos, sí, le puedes llamar zulo mediano pequeño y grande", ha respondido el promotor.

La explicación de Olivé ha proseguido: "Entonces, hablando de la mierda pequeña, la mierda pequeña tiene un precio de 125 y...". "Y usted vende mierdas pequeñas", le ha cortado Cintora. "No, yo no he dicho mierda, lo has dicho tú", se ha defendido el promotor. "¡Y usted también lo acaba de decir!", ha señalado el presentador. "No, yo me bajo a tu lenguaje", ha defendido el vendedor de zulos.

Puedes ver el programa completo aquí, y el rifirrafe entre Cintora y el promotor en el minuto 1º25'10''.