"Quería mostrar mi agradecimiento a Teodoro García Egea, agradecerle su nobleza con la que ha negociado, la altura de miras, el respeto, no exento de importantes diferencias que han hecho que la negociación no fuera fácil, y que —García Egea— ha pensado en el interés general, al contrario de Ciudadanos, que no ha estado a la altura".

"Amistades peligrosas", titulábamos este miércoles por la noche cuando PP y Vox alcanzaron un acuerdo que posibilitaría la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Un día después de este pacto, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha querido ahondar —ante el periodista de EsRadio Federico Jiménez Losantos— en ese abrazo del oso a los populares, deshaciéndose en elogios públicamente con su homólogo en el PP, Teodoro García Egea, con quien ha negociado las últimas jornadas un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno en el gobierno de la Junta de Andalucía, y ha destacado que con este pacto la comunidad se va a "librar" del "monopolio de la izquierda socialista".

En declaraciones en el programa de EsRadioEs la mañana de Federico, el dirigente de Vox se ha mostrado "satisfecho" por el acuerdo alcanzado con el PP para Andalucía y ha tenido buenas palabras para García Egea, del que ha elogiado su "altura de miras" y su "nobleza".

"La comisión negociadora se ha portado como había que hacerlo: con respeto y velando por el interés general", ha señalado Ortega Smith.

"No ha estado a la altura"

Al mismo tiempo que alababa al PP, Ortega Smith ha criticado que Ciudadanos porque a su juicio no ha estado "a la altura": "Cada cual sabe cómo actuar en política", ha dicho sobre la formación naranjan.

Para el secretario general de Vox, lo relevante es que el acuerdo con los 'populares' garantiza cumplir con el objetivo que se marcó Vox de que Andalucía se "liberase del monopolio de la izquierda socialista".

Sobre las medidas pactadas, ha puesto el acento en dos: la lucha contra "todos los mecanismos de corrupción" y que se "abra la libertad de educación" en la comunidad.

Con todo, Ortega Smith ha defendido que la negociación en Andalucía ha sido "responsable" y, dado que Vox cuenta con 12 escaños, ha asegurado que ha acabado con "los mejores resultados que podían esperarse".

