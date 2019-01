Mayweather desata la polémica en las redes por lo que muestra en este vídeo

El boxeador norteamericano, Floyd Mayweather, ha vuelto a desatar la polémica en las redes sociales. Como ya ha hecho en repetidas ocasiones, el púgil ha hecho gala de la altísima cantidad de dinero que maneja con un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram.

Mayweather ha enseñado al mundo 40 relojes de lujo de su particular colección. Los ha enseñado repartidos en tres maletines, mientras que confirmaba que cuando se va de vacaciones utiliza cada día uno diferente: "Si me voy de vacaciones será mi culpa, pero si me voy de vacaciones 30 días, llevaré 30 relojes conmigo. Y si me voy diez días más, pues llevo diez relojes más".

Lejos de quedarse ahí, el boxeador ha continuado provocando a sus seguidos con un reloj valorado en 18 millones de dólares —15,6 millones de euros— que guarda en un maletín distinto al del resto. Todos están formados por materiales preciosos que hacen que sean muy brillantes.

Ya para terminar, Mayweather ha rematado el vídeo con una excentricidad más. "Es más, para vosotros los haters del día, aquí tengo 50 mil dólares", todo ello mientras los enseñaba y los tiraba a la cámara como si no valieran nada.

Esta es la última de las polémicas del boxeador, que fue nombrado por la revista Forbes como el deportista mejor pagado del mundo del 2018 con un total de 242 millones de euros.