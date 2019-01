Susanna Griso pide perdón a un líder de Vox por lo que se escuchó en el plató de 'Espejo Público'

Espejo Público, de Antena 3, ha vivido este jueves un momento de cierto caos. En el plató estaba el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha exigido que se le pidiese perdón después de, según ha denunciado, ser insultado en el programa. En medio ese episodio, la presentadora Susanna Griso ha tirado un vaso de agua, que ha volcado todo su contenido sobre la mesa.

El rifirrafe comenzó este miércoles, cuando Espinosa de los Monteros entró en directo en Espejo Público. "Ignacio Fernández Vega, magistrado, portavoz de jueces para la democracia, me insultó en directo. Y me parece abominable, imprensentable ", ha denunciado el dirigente de Vox.

"Me parece especialmente grave porque en este país las instituciones son muy importantes y quienes lo representan tienen que tener un comportamiento adecuado. Puedo entender que se equivoquen, pero las disculpas deben ser inmediatas y yo todavía estoy esperando", lamentó Espinosa de los Monteros.

En esa situación, Susanna Griso explicó qué es lo que había pasado el día anterior. Dice que ella preguntó al líder de Vox por su edad, dado que había dicho que no se considera heredero del franquismo. "Me dijo: 'Has hecho un gesto'. Y yo no lo escuché, lo he visto después, y el juez dijo: 'Qué tonto es'. Y entiendo que se lo dijo a la consellera de Justicia. Lo hizo a esta distancia y se me escapó", apuntó Griso.

Tras esa explicación, la periodista pidió disculpas a Espinosa de los Monteros, que subrayó que no era ella la que tenía que hacerlo, sino Fernández Vega.