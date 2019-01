Susanna Griso sorprende en 'Espejo Público' con su respuesta a la supuesta frase de Pablo Iglesias sobre cómo "follan" los hombres feministas

La periodista Susanna Griso ha sorprendido a muchos en su programa con la respuesta que ha dado a una supuesta frase de Pablo Iglesias. La presentadora de Espejo Público (Antena 3) apenas ha podido contener la risa tras ver un corte de una entrevista al líder de Podemos.

En una entrevista, el secretario general de la formación morada hizo esta declaración, que Griso ha mostrado este jueves en su programa: "Hay una frase que utilizan los sectores más gamberros del movimiento feminista que a mí me encanta y que dice "los hombres feministas follan mejor". Creo que ahí están señalando claramente un tipo de masculinidad feminista".

Al terminar el vídeo, la presentadora de Espejo Público ha respondido con sorna a esas declaraciones. "No sé qué trabajo de campo se ha hecho para este estudio", ha dicho entre risas, antes de pasarle el balón a una de sus colaboradoras, la periodista Luz Sánchez Mellado. "Yo no sé, Luz, si tú puedes dar fe de que los hombres feministas follan mejor", le ha preguntado.

Tras provocar la risa de Sánchez Mellado, Griso ha vuelto a tomar la palabra para insistir con el tema. "Yo estoy pensando que no he estado nunca con un hombre no feminista, con lo cual no puedo opinar".