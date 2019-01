'Sálvame' vive una de sus tardes más tensas: María Patiño abandona el plató entre lágrimas

Sálvame ha vuelto a vivir este jueves momentos de mucha tensión y las protagonistas han sido de nuevo Raquel Bollo y María Patiño.

Las colaboradoras de Telecinco están envueltas desde hace unos días en una agria polémica tras la entrevista a María Jiménez en Sábado Deluxe, en el que acusó a Bollo de acabar con la carrera de Chiquetete, recientemente fallecido.

En el programa de este jueves, ha vuelto a surgir la polémica. "Yo le recordé a María Jiménez que Chiquetete estaba condenado por maltrato. Ésa soy yo", se ha defendido Patiño. La presentadora ha asegurado que el corte de ese momento dura seis minutos y que tanto ella como Belén Esteban saltaron ante la acusación de la cantante María Jiménez.

"No me tengo que justificar, os hago partícipe, se le pregunta por Antonio [Chiquetete] porque había fallecido y yo no sabía que eran amigos. Sabéis cómo pienso y cómo actúo. Lo sabe toda España porque mi trabajo es público desde hace 20 años. Para cuestionar a un compañero, porque hay veces que no estamos apropiados en los comentarios, lo mínimo que hay que hacer es ver el programa", se ha defendido.

"A la presentadora le piden rectificar porque no estaba condenado en esa época, porque la ley de violencia de género varió con los años, y ¿sabes lo que dijo la presentadora? Yo no voy a rectificar porque está condenado por maltrato. Esa soy yo. Y ahora perdóname que me tengo que ir", ha dicho Patiño hablando de sí misma en tercera persona antes de salir llorando del plató.

Sálvame María Patiño y Raquel Bollo en Sálvame.

Poco después, Patiño ha vuelto a plató para seguir hablando del tema y han debatido sobre si la presentadora tuvo que ser más dura con su invitada.

Ahí, Raquel Bollo ha roto también a llorar repentinamente.

Sálvame Raquel Bollo rompe a llorar en 'Sálvame'.

En los comentarios hay división de opiniones, muchos cargan contra Patiño por su actitud en la entrevista a Jiménez y consideran que "está haciendo teatro" y que le ha dado "la vuelta a la tortilla" para "hacerse la víctima".

Otros consideran que Patiño es "buena profesional" y que es una buena presentadora.

María es muy cansina, mucho teatro, es lo que hace, ella rs periodista y lleva ya mucho años en la profesión para tanto cuento, desde que la han hecho presentadora, se le hsn subido mucho los humos, se cree dueña de la verdad y no sabe que hacer ya,para ser la protagonista total — Sandra Calderón Aravena (@CalderonArav) 10 de enero de 2019

Demasiado drama queen..... Raquel tiene razón. No se porqie actúa de víctima — Ale (@AleAnxo) 10 de enero de 2019

Es insoportable @RaquelBollo , ella debe creer que la tienen que beatificar. María es muy profesional #decensor — chauri (@ChauriChaurita) 10 de enero de 2019

Totalmente de acuerdo — Rosa Martínez (@rosilla2662) 10 de enero de 2019

Raquel Bollo tiene toda la razón me falta que pongan el vídeo.O es qué nos os interesa digo yo? — M Mar Zafra Hidalgo (@zafra_hidalgo) 10 de enero de 2019