Twitter se vuelca para ayudar a un pensionista de Sevilla a buscar alojamiento

Twitter, ese gran bar donde suele imperar el ruido y la bronca, a veces también es un lugar de solidaridad y buenas acciones.

Como la que ha promovido el usuario @miguebetico93, quien ha compartido en su cuenta el cartel que fotografió en una calle de Sevilla.

En él, un pensionista llamado Alonso pedía ayuda para encontrar un "piso amueblado" en la zona del barrio de Macarena. "Le agradecería a cualquier persona que supiera algo me llame", indicaba este hombre, que adjuntaba el número de su móvil.

"He visto esto por la calle y no he podido irme sin hacerle una foto por si podríamos ayudarle", ha escrito @miguebetico93, cuya publicación, para suerte de Alonso, lleva más de 5.800 retuits en apenas día y medio:

También ha obtenido muchísimas respuestas de solidaridad:

