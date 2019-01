El rifirrafe de Susanna Griso con Abascal tras acusarle de tener "poca sensibilidad" con las víctimas de la violencia machista

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado un rifirrafe con la presentadora del programa Un café con Susanna, —de Antena 3—, Susanna Griso, quien le ha acusado de tener "poca sensibilidad" con las víctimas de la violencia machista.

"Eso es una manipulación, yo estoy con todas las víctimas", ha respondido contrariado Abascal, quien ha afirmado que "el 87% de las denuncias por violencia contra la mujer son archivadas": "Queremos una ley de violencia intrafamiliar que proteja a las mujeres", ha planteado indignado Abascal, ante el reproche de Griso quien le ha acusado de querer volver a una "etapa pasada".

VÍDEO: Santiago Abascal, sobre la ley de violencia de género: "Muchos hombres están padeciendo calabozos por una simple denuncia" ▶ #CaféAbascalhttps://t.co/V3vwCcMn9N — Antena3Noticias (@A3Noticias) 11 de enero de 2019

"Lo será para vosotros, mucha gente no acepta esos mantras progres", ha exclamado Abascal, palabras que han encendido un poco más a Griso: "Pero esa ley ha tenido un consenso sin precedentes", ha matizado la presentadora de Antena 3.

"Eso es totalitarismo", ha replicado Abascal, ante el enfado de Griso: "¡Eso no es totalitarismo, es democracia!", ha sentenciado la presentadora.

"No vamos a dejar de trabajar para mejorar esa ley", ha replicado Abascal, quien ha hilado este tema con la cadena perpetua de los delincuentes sexuales: "No se rehabilitan nunca y no debe salir nunca de la cárcel", ha mostrado con contundencia el líder de Vox.

En el salón de los españoles

A parte del encontronazo, Abascal ha explicado que no ha aparecido demasiado en los medios estos días porque sus compañeros estaban haciendo un gran trabajo: "Han metido en los salones de todos los españoles las propuestas de Vox", ha matizado el líder ultra.

En este contexto, Abascal ha mostrado su indignación porque muchos les han tratado como a un felpudo, tras lo que ha dejado claro que Vox no se va a dejar pisotear: "Ha sido Rivera, fundamentalmente", ha matizado.

De este modo, Abascal ha criticado al líder de Ciudadanos por hablar de papel mojado sobre el pacto alcanzado por Vox y el PP en Andalucía: "O va de farol o ha engañado y quiere gobernar Andalucía con el PSOE".

Asimismo, Abascal ha acusado a la formación naranja de inventarse los extremos para situarse en el centro. De este modo, Abascal ha calificado de "dramático" que el presidente francés, Emmanuel Macron, esté dictando con quién debe pactar Ciudadanos: "Esta intromisión es humillante", ha considerado.

En oposición a esto, Abascal ha destacado que Vox es un partido que solo responde a los intereses de sus militantes y de los españoles.

En este sentido, el líder de Vox ha sacado pecho sobre algunas medidas acordadas en el pacto con el PP en Andalucía, como el refuerzo de las Fuerzas de Seguridad en su lucha contra la inmigración ilegal: "La administración autonómica tiene datos clave para nuestra policía", ha argumentado Abascal, en referencia a los datos sanitarios de los inmigrantes.

En cuanto a la Consejería de Familia, Abascal ha mostrado su confianza en el PP para que ese extremo se ponga en marcha.

"Afán regenerador"

Abascal, quien ha negado que pretenda dinamitar al PP por dentro, ha mostrado su satisfacción porque está ocurriendo lo que mucha gente pensaba que era imposible: "Ha habido un voto útil que permite el cambio de 36 años en Andalucía", ha destacado el líder de Vox.

En cuanto al "afán regenerador" de Abascal, quien lleva toda la vida dedicada a la política, el líder de Vox ha negado que eso le inhabilite para prestar un servicio a la sociedad: "No siento vergüenza por haber dedicado mi vida a la política", ha asegurado.

En cuanto a la ley de Concordia pactada con el PP, Abascal ha resaltado que no debe haber leyes que le digan a los españoles de qué deben acordarse: "Nosotros queríamos derogar la ley de Memoria Histórica", ha asegurado.

Ese "impresionante monumento"

En cuanto a la inhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, Abascal ha asegurado que ha estado allí pero no viendo la tumba del dictador, sino el "impresionante monumento". "Pues a mí me parece horroroso", ha respondido Griso, ante lo que Abascal ha matizado que no es "experto en arquitectura".

En referencia a los medios "que manipulan, a los enemigos del pueblo", Abascal ha criticado una viñeta de Gallego y Rey en El Mundo en el que aparece un miembro de Vox como si fuera un árbitro del VAR con una mujer maltratada. "Hemos sido atacados por los medios del sistema, los menos libres", ha defendido Abascal, antes la cara de estupefacción de Griso.

En este sentido, el líder de Vox ha asegurado que "hay una opinión soterrada sistemáticamente despreciada", que es precisamente la del partido de ultraderecha: "Son muchas personas, algunas muy humildes, las que ayudan a Vox económicamente", ha matizado.

Sobre aquellos que le tienen miedo, Abascal ha negado que eso haya calado en la sociedad: "No creo que haya muchos que me tengan miedo".

