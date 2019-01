El Supremo anula los cursos de la Rey Juan Carlos para acceder a comisario y genera incertidumbre entre los ascendidos

El Tribunal Supremo ha declarado nulos los grados de Criminología que impartía la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que fueron utilizados por decenas de inspectores de Policía para conseguir la titulación necesaria para su ascenso a comisarios.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que a su vez dio la razón al Ministerio de Educación en su decisión de no reconocer a un comisario el título de licenciado.

La razón es que los cursos de la Rey Juan Carlos eran de 60 créditos y a distancia, muy lejos de los requisitos de 180 créditos de un título medio o de los 240 créditos de una licenciatura. Es decir, según la sentencia de la Audiencia Nacional, eran títulos obtenidos "en un período corto de tiempo (pocos meses), mediante curso a distancia y con una carga lectiva de 60 créditos", lo que es insuficiente para esa equiparación.

Además, apunta que en este caso no consta la fecha de matrícula, la titulación de acceso, las materias superadas con indicación de los créditos de cada una de ellas y el curso académico en el que se cursó.

Sólo un caso

Esta decisión ha generado incertidumbre entre los profesionales que ascendieron con esta titulación, que se ha trasladado a las asociaciones profesionales y a las redes sociales. Sin embargo, según informa EFE, la Dirección General de la Policía subraya que la decisión del Supremo sólo afecta a un agente y no al resto. Fuentes de este organismo han indicado a la agencia que el resto de los mandos cuentan con este grado al haber obtenido los 240 créditos requeridos y no solo los 60 que logró el policía demandado en la URJC.

Precisamente, en un comunicado la universidad ha aclarado que en su momento la Dirección General de la Policía ya reconoció que los funcionarios que cursaron el grado en Criminología tan sólo cursaron 60 créditos, una carga lectiva que se sumaba a los 180 créditos que obtenían con otra formación en centros policiales "reconocidos como Instituciones de Enseñanza Universitaria".

En el caso del demandante, el Supremo no le da la razón al entender que no acreditó haber cursado un mínimo de 180 créditos que se sumaran a los 60 créditos on line realizados en la URJC.

