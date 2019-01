La foto de Blanca Suárez que llama la atención por esta importante ausencia

Blanca Suárez está inmersa en el rodaje de Las Chicas del Cable, la exitosa serie de Netflix que trata de las mujeres telefonistas de principios del siglo XX.

Los tiempos muertos del rodaje dan para mucho y así lo ha demostrado ella misma. Suárez ha compartido una fotografía acompañada de tres de sus compañeras de ficción, Ana Polvorosa, Maggie Civantos y Nadia Santiago.

Pero en esa imagen falta una "chica del cable", Ana Fernández, pero hay una explicación. "Cuarta temporada. Trabajando. Falta Ana Fernández y sus regalices en la foto, ella también está trabajando duro. Pero shhhhh, no spoilers", ha escrito la actriz.

Además, Blanca Suárez ha añadido las etiquetas: No spoilers, todavía me pregunto por qué me salió hacer esa pose, bendita seta de calor, Anita está en la foto pero es del pueblo de los diminutos.

La imagen subida en Instagram —donde cuenta con más de 3,1 millones de seguidores— tiene en pocas horas más de 370.000 me gusta.