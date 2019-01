La noticia de El Mundo Today sobre el método de limpieza de Marie Kondo que ha provocado una carcajada general

Marie Kondo y su método para ordenar han llegado a Netflix. Esta japonesa ha creado un sistema de limpieza y orden que, asegura, te hará más feliz. Y ha triunfado: sus videos acumulan millones de reproducciones en Youtube, el libro La Magia del Orden ha tenido mucho éxito y ahora tiene su propia serie, ¡A ordenar con Marie Kondo!.

Su método consiste en quedarte únicamente con las cosas que te hacen feliz y tirar el resto. Señala que hay que ordenar por categorías la ropa, los libros, los papeles, los utensilios de cocina y los objetos de valor sentimental.

El método tiene defensores y detractores, que aseguran que lo que se consigue es agobiar a las personas desordenadas. El Mundo Today no ha tardado en hacer una de sus cómicas noticias hablando de Marie Kondo y, cómo no, se ha vuelto viral. "Marie Kondo recomienda conservar únicamente tres familiares", dice el tuit, que acumula más de 10.000 'me gustas'.