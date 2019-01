La pregunta con la que Jorge Javier Vázquez puso en apuros a Paula Echevarría en 'GH DÚO'

Paula Echevarría visitó este jueves GH DÚO (Telecinco) para hablar de su libro para promocionar el estreno de la segunda temporada deLos Nuestros, lo que el presentador Jorge Javier Vázquez aprovechó para plantearle una pregunta espinosa.

Mientras la actriz contaba que la serie se emitirá el próximo miércoles a las 22:40 y los pormenores del rodaje, como que lo más complicado para ella había sido cargar con el peso del uniforme, de 28 kilos, para convertirse en un soldado, Vázquez salió por peteneras.

"Te voy a poner en un aprieto", soltó sin venir muy a cuento. "A ver", se preparó la intérprete. "Este Gran Hermano se llama Gran Hermano Dúo...", comenzó a decir el presentador. "¡Hasta luego!", respondió Echevarría haciendo como que se iba, intuyendo por dónde iban a ir los tiros.

"¿Con quién entrarías tú?", le espetó Vázquez. "Yo con nadie. No tengo rencillas con nadie", fue la respuesta de la actriz, que no perdió la sonrisa.

"Es que es un dúo o un trío, elige", siguió insistiendo el presentador, a lo que su invitada reaccionó diciendo que "con alguna amiga".

Jorge Javier Vázquez siguió aprentando: "Tiene que haber relación sentimental por medio". "Entonces no, mira, no", fue la respuesta final de Echevarría. Al ver que no iba a conseguir sacarle ningún nombre, el presentador solventó el momento con un "pues conmigo, entramos tú y yo". "Pues venga", añadió la actriz en tono de broma. Puedes verlo a partir del minuto 37:00 de este vídeo.

TELECINCO

Tras divorciarse del cantante David Bustamante, con quien tiene una hija, Daniella, Paula Echevarría mantiene desde hace un año una relación con el futbolista Miguel Torres.