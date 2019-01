La razón por la que los actores de 'The Big Bang Theory' lloraban en el capítulo de Navidad

Mayim Bialik, más conocida como Amy Farrah Fowler de The Big Bang Theory, ha revelado en un artículo publicado en Grok Nation la razón por la que todo el equipo de la ficción se echó a llorar en el episodio emitido justo antes de las vacaciones de Navidad, el capítulo 12 de la 12ª temporada.

El equipo se vistió con ropa de Navidad y Kaley Cuoco (Penny) entonó All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey con una compañera de dirección. "Este lugar es tan especial por las personas especiales que son parte esto (...) Nos encanta trabajar juntos y nos encanta hacernos reír mutuamente", relata la actriz.

This season is like senior year when you keep saying "this is the last time we'll get to do this! 😭" Filming last night's episode was another one of those moments. https://t.co/HjBf9tPWrH