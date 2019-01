Podemos no descarta tumbar los presupuestos de Sánchez

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado este viernes que si el Gobierno no rectifica y garantiza el cumplimiento de todas las medidas incluidas en el pacto presupuestario que firmaron en octubre, no van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, y no descartan incluso tumbarlos en el primer debate, el de totalidad, que tendrá lugar previsiblemente en febrero.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para valorar las cuentas públicas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros, tras denunciar que aunque éstas recogen gran parte de las medidas que acordaron en octubre, el Gobierno está incumpliendo muchas otras de las cuestiones que se comprometió a desarrollar por ley o por decreto de forma paralela, y que Podemos considera imprescindibles.

Se trata, por ejemplo, de la limitación de los precios de los alquileres, que no se incluyó en el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno en diciembre; de la regulación del mercado eléctrico para bajar la factura de la luz; de la necesidad de garantizar por ley la actualización de las pensiones al IPC; o de la bajada de las cuotas a los autónomos que menos ingresan, entre otras.

El borrador de presupuestos del Gobierno contiene avances que nos costaron mucho conseguir, pero se han dejado cosas importantes por el camino. No es hora de negociar, tendrán que rectificar e incluir lo pactado con nosotras para tener nuestro apoyo. Hay margen para que lo hagan. pic.twitter.com/vr2qCWqWDH — Noelia Vera (@VeraNoelia) January 11, 2019

"Ya decidiremos"

De este modo, preguntada sobre si están dispuestos a pedir o permitir con su abstención la devolución de los Presupuestos en el debate de las enmiendas de totalidad, Vera ha asegurado que se están planteando "rechazar los Presupuestos con el método legislativo que sea oportuno", sin descartar esta vía.

"Ya decidiremos cuál es el trámite parlamentario, legislativo o el procedimiento, pero el resultado va a ser el mismo, que va a ser rechazar los Presupuestos, si no se contemplan todas las medidas que habíamos acordado", ha sentenciado.

La dirigente del partido morado ha reclamado al Gobierno que, al menos, les proporcione por escrito una hoja de ruta en la que incluya los plazos y procedimientos necesarios para poner en marcha esas medidas que deben desarrollarse de forma extrapresupuestaria, como la limitación de los precios del alquiler o la reforma del mercado eléctrico.