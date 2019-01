"Si hay un muro, atraviésalo, salta, llega al otro lado": no te creerás quién lo dijo

"Nunca, jamás, te des por vencido. Si hay un muro enfrente de ti, atraviésalo, sáltalo, rodéalo, pero llega al otro lado del muro". Estas palabras las dijo nada más y nada menos que el presidente de EEUU, Donald Trump. Sí, has leído bien: el líder estadounidense, el mismo que tiene al país bajo un cierre parcial de la Administración que va camino de convertirse en el más largo desde 1976 porque no consigue la financiación para construir un muro con México, hace seis años estaba dando lecciones sobre cómo superar esa clase de... ¿obstáculos?

Trump ofreció este discurso dos años antes de ganar las elecciones, cuando era un magnate que insistía una y otra vez en la idea de que era un millonario hecho a sí mismo que siempre gana, frente a cualquier circunstancia y sin importar el precio.

Oh man, once Trump gets his wall he better hope no one shows Mexico this old video we found. pic.twitter.com/FtzeGlmecz