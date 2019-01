A Risto Mejide le sale un defensor muy inesperado

El inesperado discurso con el que Risto Mejide abrió el programa del viernes de Todo Es Mentira (Cuatro) le ha costado algunas críticas en redes sociales porque algunos han interpretado sus palabras como un ataque directo al trabajo de los guionistas.

Mejide, sin previo aviso y sin que nadie de su equipo conociese lo que el presentador iba a hacer, explicó mirando a cámara que tras analizar las críticas —mucha gente se quejó de su falta de naturalidad— y los malos datos de audiencia del nuevo programa, había decidido dejar de leer el cue o teleprónter.

Aunque muchos han visto en su discurso una auténtica jugada maestra con la que ha conseguido generar muchas expectativas de cara al programa del próximo lunes, entre el gremio de los guionistas sus palabras han levantado alguna ampolla.

Qué bochorno el rant en directo de Risto Mejide contra el guión y los guionistas al inicio de su programa.

Y pensar ese speech "tan improvisado" y decidir lanzarlo al inicio de programa, también es guionizar. Bienvenido al oficio, Risto.

El propio Mejide ha respondido a algunos comentarios asegurando que en "ningún momento" ha cargado contra sus "maravillosos guionistas". "De hecho, ahí estarán dándonos contenidos a partir del lunes. Cue no es igual a contenido", ha recordado.

Y en medio de la polémica, al presentador le ha salido un defensor espontáneo: Iker Jiménez, un compañero de cadena y rival ocasional en cuanto a espacios televisivos —una temporada de Chester obligó a Cuarto Milenio a cambiar de horario—.

El conductor de la nave del misterio ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se posiciona junto a su compañero. "Nunca he hecho mis programas siguiendo un guion, nunca he leído el cue, nunca he llevado pinganillo", ha escrito.