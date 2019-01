Cabreo generalizado con 'Tu Cara Me Suena' por lo que volvió a hacer este viernes

Las Navidades ya han terminado, los niños han vuelto al cole y sus padres al trabajo. Todo el mundo ha retomado sus tareas y retornado a sus quehaceres diarios excepto Tu Cara Me Suena (Antena 3) uno de los programas más seguidos y queridos por la audiencia.

Tras casi un mes emitiendo recopilatorios (la última gala al uso fue el 14 de diciembre), el concurso volvió a decepcionar este viernes a su público con otro especial titulado Encarando la final, que recogía, a modo de resumen, los mejores momentos de esta edición.

La única novedad de esta ocasión fue la incorporación de unas entrevistas con los concursantes en las que cada uno valoraba su paso por el programa.

La audiencia que se congregó frente a la televisión pensaba que al fin podría disfrutar de uno de sus programas favoritos, pero pronto comprendió que tendría que conformarse con el resumen de la edición.

Y no tardaron en mostrar su gran enfado en redes sociales por lo que muchos consideraron una "tomadura de pelo" y una "falta de respeto" a los fieles espectadores.

No es normal que llevemos casi 1 mes sin programa de concurso esto es tomar el pelo al espectador #TCMSEncarando

#TCMSEncarando OTRO REFRITO? EN SERIO? VENGA YA! A mí me habéis perdido.

Pero que vergüenza, otra semana sin concurso? Poco os gusta trabajar coño. Si eso se haciera en un trabajo corriente... " Hoy no trabajo jefe, pero te voy a poner un vídeo con mis mejores momentos" #TCMSEncarando pic.twitter.com/ruhzvYuep5

No puede ser. Otra vez refrito. Esto es una tomadura de pelo en toda regla. Que falta de respeto al publico. #TCMSEncarando

mira que soy fan de este programa que lo llevo viendo desde la primera edición, pero que llevemos un mes con galas repetidas o especiales y sin nueva gala , me molesta. #TCMSEncarando

@TuCaraMSuena Nos tomáis el pelo? Quiero creer que esto es sólo un recordatorio para ponernos al día y que ahora empieza la gala de #tcmsencarando de verdad. Ah no! Qué realmente os estáis quedando con el público.

#TCMSEncarando Tu refrito me suena...

#TCMSEncarando pero que es esto? Otro programa de refrito? Se han acabado las vacaciones, no nos tomeis el pelo.QUEREMOS GALA!!!!!

A ver @TuCaraMSuena ...que durante las navidades hayáis puesto repeticiones, especiales y tal, vale. Pero esta semana tocaba ya una gala de verdad, no otro programa de retales. Un #TCMSEncarando resumiendo todo lo visto hasta ahora podríais haberlo puesto la semana pasada, no está

#TCMSEncarando otra vez refrito?? Seguimos en navidades y no m he enterado?? Q ya he quitado el Belén!!! Y yo aqi como una pasmada esperando q empezase gala... Ala a sacar otra vez el árbol y los espumillones...