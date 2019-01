El tremendo cabreo en el plató de 'La Sexta Noche': "No vengo dispuesto a que me insulten"

El periodista Jesús Maraña ha protagonizado un serio enfado este sábado en La Sexta Noche. El colaborador del espacio presentado por Iñaki López ha llegado a lanzar una advertencia a los responsables del programa. "Yo este año no vengo dispuesto a que me insulten", ha avisado.

Después de las intervenciones de Antonio Miguel Carmona, Paco Marhuenda y Eduardo Inda, Maraña ha adoptado un tono sosegado para señalar que Vox y el PP están logrando situar en la agenda los temas que les interesan "para que no se hable de que los acuerdos que han firmado son beneficiosos sólo para el 0,7% de los andaluces. Los más ricos".

Dada esta situación, el periodista ha animado a "tratar los temas que le interesan a la gente" y a dejar de "gritar ¡que vienen los fascistas!, porque eso ya lo dicen ellos solos".

Tras su intervención, María Claver ha tomado la palabra y ha comenzado su argumentación con una frase que ha molestado profundamente a Maraña. "Vosotros que sólo lanzáis consignas", ha dicho la periodista nada más comenzar su turno de palabra.

"Yo este año no vengo dispuesto a que me insulten", ha saltado Maraña. "Cuando se dice que vengo a dar consignas, se me ofende. Yo nunca comenzaré una de mis intervenciones con un "vosotros", porque sé que María Claver no piensa lo mismo que Pablo Montesinos y respeto a las personas. Algunas ideas me parecen impresentables, pero a las personas sí las respeto".