Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía, ha publicado este sábado un mensaje en Twitter en el que relataba que había rescatado, durante un paseo, un perro abandonado por su dueño. El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, un firme defensor de los derechos de los animales, le ha respondido con un contundente mensaje sobre su responsabilidad.

"He salido a correr y me he encontrado en medio del campo a un perrito al que algún indeseable había amarrado a conciencia a una alambrada con púas", ha escrito Moreno Bonilla, que tiene todas las papeletas para convertirse en presidente de los andaluces tras el pacto de su formación con Vox.

"El animal estaba herido en una pata. Me supera y me parece despreciable la falta de humanidad y el daño gratuito de casos como este", ha añadido el político, junto a varias fotografías del momento.

He salido a correr y me he encontrado en medio del campo a un perrito al que algún indeseable había amarrado a conciencia a una alambrada con púas. El animal estaba herido en una pata. Me supera y me parece despreciable la falta de humanidad y el daño gratuito de casos como este. pic.twitter.com/8sAKvXMfLE — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 12 de enero de 2019

La publicación ha generado más de 2.000 retuits y más de 1.200 comentarios. Entre las reacciones al relato de Moreno Bonilla está la de Pérez-Reverte.

El escritor le ha recordado al político su responsabilidad y le ha animado a preocuparse de los animales también como gobernante y legislador.

Sería bueno que recordara usted a ese perrito cuando empiece a legislar para Andalucía. En su mano está, ahora, castigar con más dureza a los miserables que los atan a las alambradas, los torturan y los maltratan. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 12 de enero de 2019

"Sería bueno que recordara usted a ese perrito cuando empiece a legislar para Andalucía. En su mano está, ahora, castigar con más dureza a los miserables que los atan a las alambradas, los torturan y los maltratan", dice el aplaudido mensaje del autor de El capitán Alatriste.

La respuesta de Pérez-Reverte a Moreno Bonilla ha cosechado más de 1.700 retuits y casi 8.000 'me gusta'.