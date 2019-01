La sorpresa de Gloria Gaynor a una invitada de 'Volverte a ver' que hizo llorar a Carlos Sobera

Volverte a ver (Telecinco) apostó este viernes por Gloria Gaynor y la convirtió en la invitada de honor del regreso del programa a la parrilla televisiva.

La cantante estadounidense, conocidísima por su himno generacional I will survive, acudió al programa para dar una sorpresa a Mar, una niña que perdió a su tío el año pasado y que la tristeza le había alejado de la música.

Carlos Sobera, el presentador, atendió a Mar en el plató y resumió su historia así: "Eras la alegría de la casa, una chica siempre sonriente, apoyada en la música... pero has pasado un año muy duro de pérdidas, has perdido a tu tío al que estabas muy unida y te has puesto muy triste. Y que hasta te has olvidado de lo bonita que es la música".

Sobera la invitó a cantar su canción favorita —I will survive— y la niña empezó a entonar la letra sin saber aún lo que iba a ocurrir. En el estribillo, se sumó una segunda voz, la de Gloria Gaynor, que se dirigió hacia la joven y juntas completaron el resto del tema.

Telecinco Gloria Gaynor en 'Volverte a ver'.

Mientras ambas cantaban el himno, las cámaras enfocaron a Sobera, que no se molestó en contener la emoción y las lágrimas inundaron sus ojos.

Cuando terminaron, las dos se fundieron en un abrazo y Gaynor le dedicó unas bonitas palabras: "Espero poder darte un poco de la alegría que tenías antes, necesitas seguir cantando, tienes que seguir cantando. Tienes una voz preciosa, es un don que te ha dado Dios para que puedas compartirlo con todo el mundo igual que yo".

En cuanto Sobera retomó la palabra, reconoció que la actuación le había hecho llorar: "Se me han puesto los pelos de punta".