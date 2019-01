Muere el editor Claudio López Lamadrid a los 59 años

El editor Claudio López Lamadrid ha fallecido este viernes en Barcelona por un infarto cerebral a los 59 años, según han informado fuentes editoriales.

Con su fallecimiento desaparece la figura más importante de una generación que había sucedido a los legendarios editores que vivieron el final del franquismo y la llegada de la democracia.

De orígenes aristocráticos (era el hijo mayor del tercer Marqués de Comillas), López Lamadrid había nacido en Barcelona en 1960 y pertenecía a una estirpe familiar estrechamente vinculada al mundo de la cultura y de la literatura.

Había recogido el testigo de editores como su tío Antonio López Lamadrid y Beatriz de Moura, de Jorge Herralde, de Jaume Vallcorba, o de Josep Maria Castellet.

El hasta ahora director editorial de la división en español del grupo Penguin Random House, había sido editor y traductor y a lo largo de su dilatada carrera fue el responsable de difundir en castellano la obra del estadounidense David Foster Wallace y el Nobel J.M. Coetzee, además de haber jugado un papel primordial en la edición de la obra del español Javier Cercas.

El legado editorial que deja el malogrado editor incluye nombres como Gabriel García Márquez, Philip Roth, Salman Rushdie o James Ellroy.

En la víspera de su muerte había cerrado una nueva y especial edición de El año del pensamiento mágico, el clásico de Joan Didion, ilustrado por Paula Bonet. Será ya una edición póstuma que verá la luz a lo largo de 2019 en Literatura Random House.

Editores, escritores, libreros, agentes literarios y festivales de literatura, tanto españoles como de América, han mostrado su consternación y tristeza al conocerse la muerte.

Hombre querido en el sector del libro, su desaparición ha provocado que, especialmente a través de las redes sociales, se hayan podido leer numerosos mensajes de condolencia a la familia y muchos de recuerdo para un hombre con una dilatada carrera en este ámbito.

Los escritores Fernando Aramburu, Manuel Vilas, Marta Rivera de la Cruz, el mexicano Juan Pablo Villalobos, el norteamericano David Rieff o la argentina Claudia Piñeiro han lamentado su muerte a través de sus cuentas de twitter.

«un día de estos quiero ser

un gran poeta inglés

del siglo pasado

decir

oh cielo oh mar oh clan oh destino

luchar en la India en 1866

y desaparecer»

(Paulo Leminski)



