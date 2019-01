Terelu Campos vuelve a 'Sábado Deluxe': "He estado a punto de tirar la toalla, no podía más"

Terelu ha vuelto. La periodista del clan Campos ha regresado a Sábado Deluxe después de someterse a una doble mastectomía y una recuperación que ha sido, según sus propias palabras, "un infierno". Bañada en lágrimas, Terelu ha saludado uno a uno a sus compañeros antes de sentarse a la mesa con Jorge Javier Vázquez para revelar que ha habido momentos en los que "no sabía cuándo iba a volver a pisar este plató".

Campos ha contado por primera vez que "la operación fue impecable, pero hay cosas que han sucedido después, en parte por mi culpa, que me han bloqueado por completo". La periodista se refería a problemas derivados de su recuperación que le han impedido, por ejemplo, apoyar la espalda durante dos meses. "¿Tú sabes lo que es estar dos meses en posición fetal?", le ha contado a Jorge Javier.

La periodista ha contado, siempre al borde del llanto, que "ha habido veces en las que pensaba que esto no acababa nunca". "Yo estaba avisada de todo lo que iba a pasar", he relatado, "pero pensé que iban a ser menos días. No esperaba tantos días y ha habido ocasiones en las que yo, que no soy de llorar, me montaba en el coche y gritaba. Gritaba llorando".

Durante su conversación con el presentador de Sábado Deluxe, Terelu también ha reconocido que ha habido momentos en los que ha querido darse por vencida. "Cuando estás desesperada, destrozada, agotada, dan ganas de tirar la toalla. ¿Tirar la toalla de qué? Pues no lo sé, porque yo ya no podía más", ha confesado.

A pesar de todo el sufrimiento, la periodista volvería a someterse a la operación de la que está todavía recuperándose. "Cuando te encuentras mal, lo más fácil es decir que no lo volverías a hacer. Pero a pesar de todo, creo que he hecho lo mejor".

En su vuelta a la televisión, Terelu ha agradecido especialmente su apoyo a dos personas: su madre y su hermana. "Todavía no estoy recuperada anímicamente, pero no tengo miedo a un bajón porque ya lo he tenido. Y mi bastón, en todo, ha sido mi madre. Y de mi hermana qué voy a decir, si dejó su casa y a su marido para venir a vivir conmigo".