Carlos sale de fiesta, le rechazan y pide consejo en Twitter... la respuesta que le dan ya es historia

Carlos es uno de esos miles de jóvenes que cada sábado sale de fiesta para divertirse y, con un poco de suerte, ligar. Carlos es uno de esos miles de jóvenes que, cada sábado, fracasan en el segundo intento. Carlos es uno de los pocos jóvenes que, tras el fracaso, considerarían buena idea pedirle ayuda a Ibai.

El comentarista y estrella de Twitter ha vuelto a conquistar las redes con su maravillosa respuesta a uno de sus seguidores, el bueno de Carlos.

"Ibai, hoy he salido de fiesta y me han rechazado. ¿Qué puedo hacer?", le ha escrito el joven a su gurú.

Y su gurú, comprometido con él, ha llevado a cabo un exhaustivo estudio del perfil de su seguidor para darle consejos constructivos y ayudar a que su vida social mejore enteros. El resultado de su análisis es este mensaje, que está ya en la historia dorada de Twitter.

Carlos ha salido de fiesta y ha llegado a casa triste.



Analizo su perfil y doy mi opinión profesional con críticas constructivas para que sepa en lo que ha fallado.



Otro cliente satisfecho. pic.twitter.com/9OuF3bqrHu — Ibai (@LVPibai) 13 de enero de 2019

"Carlos, he hecho una investigación exhaustiva de tu perfil y es que se te ve venir, coño. Se te ve venir. Que vas con las largas puestas. El 80% de tus tuits son RTs a porno o frases de amor de Bad Bunny. Y encima sales con una camiseta de Gucci falsa, me cago en mi putísima vida. Carlos, no intentes ir de rico cuando dependes de la paga de tu abuelo para salir, ante todo sinceridad con uno mismo", comienza el mensaje, que en su segunda parte es aún mejor.

"Espera, no me lo digas", prosigue, "tú eres de los que da la chapa cuando quiere ligar? Eres de los que se pone a contar su puta vida durante tres horas, de los que escupen cuando hablan yendo medio borrachos. Es que encima participas en una encuestas de estas de mierda de Twitter y dices que de pequeño preferías Facebook antes que Tuente. Pero tú qué eres gilipollas o qué. Cómo no te van a rechazar, Carlos, si eres un hijo de puta. Colacao calentito y pa la cama, anda. Que me tienes contento, Carlitos".

A muchos, el mensaje les ha dado ganas de quitarse el sombrero.

