El enganchón de un reportero de 'Sábado Deluxe' con un espontáneo en pleno directo

Para un reportero de televisión, una conexión en directo puede convertirse en un auténtico desafío. Más aún si se tiene que hacer un sábado por la noche desde una zona de bares de copas.

Que se lo digan a Sergi Ferré, un reportero de Sábado Deluxe (Telecinco), que este fin de semana ha tenido que desplazarse a Lanzarote para investigar investigar una supuesta infidelidad de María Lapiedra a Gustavo González y ha tenido que enfrentarse a una complicada tarea.

Para informar de todo lo que había averiguado desde que llegó a la isla conectó en directo con el programa, a altas horas de la noche y desde la puerta del bar de copas donde supuestamente se produjo la infidelidad. Y como era de esperar, la conexión se le fue un poco de las manos.

Puedes verlo aquí

Mientras mostraba el campo de visión que podrían haber grabado las cámaras de seguridad del lugar, un espontáneo con evidentes síntomas de embriaguez se le acercó por detrás intentando chupar cámara.

El reportero le empujó y le dijo bastante enfadado: "Estoy en directo colega, no des el...". "Oh, pesao", resopló cuando parecía que se lo había quitado de encima. Pero el viandante no se dio por vencido y continuó extendiendo los brazos detrás de él hasta que captó de nuevo su atención y le pasó el brazo por el hombro.

"Es que es muy difícil así, de verdad", se quejó el reportero que seguía intentando contar lo que había hablado con los gestores del garito.

"Venga chaval, que ya te ha visto tu madre", dijo empujándole de nuevo hacia atrás. El espontáneo iba a intentarlo una vez más, pero en ese momento intervino un miembro de la seguridad del local, que tras intentar hablar con él lo alejó del lugar.