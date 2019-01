La conmovedora historia de un padre que ha hecho llorar a Twitter

Una escritora ha conmovido este fin de semana a todo el mundo en Twitter al contar en un hilo una gran historia sobre su padre, al que echa de menos desde hace algo más de un año.

"Escribo sobre él porque aún no soy capaz de hablar de él sin llorar", ha explicado Rosa Martínez a las más de 35.000 personas que han dado a me gusta a su relato.

La publicación se ha hecho viral en pocas horas y ha generado cientos de comentarios de agradecimiento por haber compartido lo que muchos han visto como una auténtica lección sobre el amor y la fidelidad.

Cuando mi papá tenía ya 3 hijos con mi mamá, siendo los dos muy jóvenes, le ofrecieron la posibilidad de ascender en la empresa, pero debía estar destinado primero 2 años en Barcelona. Os hablo de hace casi 60 años. No había Internet, el teléfono costaba una pasta y...

... no había viajes exprés como ahora con trenes AVE o vuelos de fin de semana. A sabiendas de que eso supondría un gran esfuerzo, los dos decidieron que era lo mejor para su familia. Y mi padre se fue a Barcelona dejando en Madrid a su joven mujer con 3 niños pequeños.

Como él, había otros compañeros en su misma situación. Así que a veces quedaban para comer y salir. Y un día, decidieron ir a un club que mi padre no conocía. Al entrar, muchas señoritas vinieron a hablar con ellos. Los compañeros se fueron acompañados a los "reservados".

Le pidió a mí padre si podía escribir una carta para su madre, ya que ella no sabía escribir. Mi padre accedió encantado. Después de un tiempo, mi padre tomaba su café invitado por la casa, mientras escribía cartas para las familias de aquellas mujeres.

Ellas contaban que trabajaban limpiando en casa señoriales, de dependientas en boutiques o de camareras en buenos restaurantes. Y mandaban dinero también a sus familias a sabiendas de que, si supieran cómo lo ganaban, no lo aceptarían. A mi padre le tenían en mucha estima.

Los compañeros seguían burlándose y, un día, cuando ya se iban, empezaron a decirle cosas de por qué no iba con mujeres. Mi padre dijo que él ya tenía una mujer, que estaba casado. Uno de ellos le respondió: "pues como nosotros, también estamos casados".

A lo que mi padre replicó: "sí, estáis casados, pero no como yo".



Si por entonces hubieran existido los zascas, este hubiera hecho zozobrar la muralla china.



¿Cómo sé esto? Podría decir que me lo contó mi padre, que también, pero lo cierto es que me lo contó...