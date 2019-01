Los palcos del Camp Nou suelen acoger a famosos de todo tipo y a grandes figuras del club que siguen los pasos del Barça. Por eso, no es extraño ver allí a celebridades nacionales e internacionales junto a jugadores o exjugadores de fútbol. La sorpresa para los fans deOperación Triunfo ha llegado con una foto de Amaiacerca deIniesta y Eduardo Noriega que está dando mucho que hablar.

Lo primero que hay que aclarar es que la cantante salida de Operación Triunfo 2017 y el mítico futbolista del club catalán y de la Selección Española no están juntos en el palco, pero sí muy cerca el uno del otro en la fotografía que más comentarios está generando. En esa zona está también el actor Eduardo Noriega.

¿Qué hace Amaia en el Camp Nou? No hubiese extrañado tanto verla junto a Alfred, culé convencido. Pero acabada su relación... ¿cómo es que la triunfita está viendo al Barça?

Esta circunstancia ha generado muchos comentarios y muchas hipótesis entre sus fans:

No és por endiosar... Pero le gusta Nesquick y Barça... Más perfecta no puede ser

Me acaba de pasaro algo raro...



Estaba viendo el partido y a la vez jugando a la switch y me dicen Amaia esta saliendo en la pantalla de la tele que esta en el campo del FCB y yo no me lo creía hasta que vi esta foto:



NO ME LO PUEDO CREER pic.twitter.com/U66vo1V7EW