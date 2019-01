Un niño de 13 años arrasa con su carta de "legalización" a una tatuadora

Una tatuadora ha compartido en sus redes sociales una anécdota que le ha ocurrido con un menor que se puso en contacto con ella a través de Instagram porque se quería hacer un tatuaje.

El chico le informó de que tenía casi la edad legal para hacérselo (16 años en España), pero que le faltaban unos días para cumplirlos. En cualquier caso, no quería esperar. Ante la negativa de la chica a pigmentarle la piel sin una autorización por escrito de los padres, el chico le envío la foto de una nota manuscrita, llena de faltas de ortografía y con un vocabulario un tanto infantil.

"¡Buenas! Yo legalizo a mí hijo a que se haga el tatuaje que el quiere, a mí no me importa que se lo haga porque para el eso es muy importante", decía el mensaje. Así, sin firma ni nada.

Me ha hablado por instagram un niño de quince años pidiéndome un tatuaje, le he dicho que con menos de 16 no se puede tatuar ni con el consentimiento de los padres y me ha mandado esto pic.twitter.com/LH6bGtCLaD — Marina (@believixmagic) 12 de enero de 2019

En un segundo mensaje, la tatuadora explica que el chico al que supuestamente le faltaban pocos días para cumplir 16, en realidad tiene 13 años y que en cuanto le pidió ver el DNI dejó de responder.

Plot twist : tiene 13 en realidad me mintió con su edad nO PUEDO (cuando le dije que me enseñase el dni y eso me dejó de contestar 🙄) — Marina (@believixmagic) 13 de enero de 2019

Tengo como quince mensajes suyos pidiéndome que confíe en él, y dice que su cumple es el 22 de enero JAJAJAJ qué casualidad — Marina (@believixmagic) 12 de enero de 2019

La imagen con la nota que compartió Marina, la tatuadora, en su cuenta de Twitter se ha hecho viral en pocas horas —acumula más de 2.500 me gusta— y ha generado bastante cachondeo.

"legalizo" jajaja ja le ha hecho un decreto ley la madre después del nesquik — Zaroastro_# (@Zaroastro000) 13 de enero de 2019

Me recuerda a las notas que ponía para que me dejaran hacer huelga — اندريا (@andreasuker13) 13 de enero de 2019

Me declaron fan de ese chico JAJAJAJA — 𝒟𝒶𝓋𝒾𝒹 (@davidschez) 13 de enero de 2019

lucha con sus recursos i cant... pic.twitter.com/LsEAwLiMoQ — pedris 🧸 (@blindmeup) 12 de enero de 2019

Se lo podría haber currado más el tío y falsificar la firma por lo menos😂 — HERNYYY (@HbrHerny) 13 de enero de 2019

Solo le faltaba poner "Firmado, la madre de ...." — LiMonetty 💚❤💙 (@limonetty98) 13 de enero de 2019

Desde cuando vives en una serie de comedia — princess penca (@aoiotosaka) 12 de enero de 2019

bien bonita que tiene la letra — 7:27 (@PolillasCiegas) 12 de enero de 2019

Le falta añadir: "Firmado, Mi Mamá" — Damocles (@DamoclesN7) 13 de enero de 2019

Ante la repercusión de la historia, el primo del chico (que fue quien le dio el contacto de Marina) ha contado, también en Twitter, cómo se había desarrollado la historia.

Por lo visto, el adolescente insistió a su primo para que le ayudase. Y este, que conocía a Marina, le dio el contacto para que le dejase en paz sabiendo de que no le podría hacer nada.

ese chaval es mi primo y ojala fuese mentira JAJAJJA https://t.co/fxyVxx2OTm — jitarmí (@illoamoave) 13 de enero de 2019

voy a contar como paso ya que estamos:

estabamos comiendo ayer y me salta: prima tu sabes de alguien que pueda hacerme un tatuaje?

y le digo: pues no se la verdad, supongo que su, dejame pensar

tras darle vueltas a la cabeza no se me ocurria nadie y cambiamos de tema de conver — jitarmí (@illoamoave) 13 de enero de 2019

pero al rato me volvió a saltar y me acorde de Marina y le dije oye, mira esta chavala es la que te puede ayudar, preguntale primero por los precios etc pues iba a decir:

"holaaa m quiero hacer un tatu x cuanto me lo dejas?", así que le cogí el movil obvio con permiso — jitarmí (@illoamoave) 13 de enero de 2019