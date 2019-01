No confirma, pero la noticia está en que no desmiente. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no ha descartado que vaya a ser él el candidato del PSOE a las elecciones europeas. "No he dicho que no vaya a ser yo".

Borrell ni confirma ni descarta presidir las listas europeas, dice que Sánchez no se lo ha ofrecido, pero que "a cualquier responsable político le podría interesar, aunque está encantado en Exteriores" #EPDesayunoBorrellhttps://t.co/h60vhJjxJgpic.twitter.com/WxhJn0OQxB — Europa Press (@europapress) 14 de enero de 2019

Durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se lo ha ofrecido, pero que "a cualquier responsable político le podría interesar", aunque asegura que está "encantado en Exteriores".