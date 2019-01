El comentario machista de Fede tras discutir con Ylenia en 'GH Dúo'

GH Dúo (Telecinco) acaba de empezar y ya se ha escuchado el primer comentario machista, como ya pasó en GH VIP. En esta ocasión ha sido Fede Rebecchi, extronista de Hombres y Mujeres y Viceversa (Cuatro), quien lo ha pronunciado. Todo ocurrió tras una discusión con Ylenia Padilla, su expareja y con la que ha entrado en forma de trío en el concurso junto a otra de sus ex, Raquel.

La joven de Benidorm le llamó "machirulo" y "machista de mierda" por intentar enfrentar a las mujeres por él. Ante las acusaciones, Fede se marchó en silencio, aunque posteriormente dijo que le preocupaban este tipo de comentarios porque la cosa "está muy caliente en España".

Sofía Suescun le dijo que por qué no rebatía a la exconcursante de Gandía Shore, a lo que Fede respondió: "Si es un hombre le echo huevos, pero si es una mujer no me puedo poner a gritar". "No vayas por ahí, Fede", le respondió Suescun.

Ese no fue el único comentario machista del italiano. En una conversación con Kiko Rivera, le dijo: "Si le hubiese contestado como quería, me habrían expulsado del programa". También lo hizo durante las nominaciones, Julio Ruz le votó por no integrarse con el resto del grupo y porque "se escaquea de sus tareas" dentro de la casa. Las acusaciones no le sentaron nada bien al concursante que le espetó: "Ya sé por qué no me miras a la cara, no eres un hombre".

Estas muestras de machismo no pasaron desapercibidas para los espectadores del programa, que criticaron duramente ambas intervenciones en Twitter.

JODER ES QUE MENUDO ASCO COMENTAR QUE NO PUEDE PELEARAE PORQUE ES MUJER. ESO ES SER MACHISTA FEDE #GHDÚODBT1 — messy (@eckmars) 13 de enero de 2019

Que dice Fede que no argumenta contra Ylenia porque es mujer. Qué puto asco de machirulo.#GHDÚODBT1pic.twitter.com/syNsGQgkQ2 — Stormy (@stormynewsGH) 13 de enero de 2019

Mmm la gente que no ve machista el comentario de Fede de: como le voy a contestar así si es una mujer. Que pasa señor, que las mujeres no somos de carne y hueso y si nos gritas nos vamos a desvanecer? POR GENTE ASÍ EL MUNDO DE VA A LA MIERDA. ASCO #GHDÚODBT1 — BRAGAS SUSSIAS (@CobainSil_) 13 de enero de 2019

El comentario de Fede ha sido machista.



Los q dicen q no con el motivo de "cosas peores están pasando" son parte del problema de esta sociedad de mierda.



No hace falta pegar/matar a una mujer para ser machista, eso es solo la punta del iceberg. Que hay q estar ciego #GHDÚODBT1 — Jones 🎈 (@Jonees_L) 13 de enero de 2019

Julio"si no te defiendes me hace pensar que no tienes argumentos"

Fede:"Sabes que pasa? Que es mujer"

Julio maravilloso

Fede retratado#GHDúoDBT1#GHDUO13E — Juana La Loca (@mariposita119) 13 de enero de 2019

Pero Fede es subnormal porque es mujer no se la puede rebatir una opinión. Madre mía lo que tengo que escuchar. #GHDUODBT1 — Ángela (@lacoterillo) 13 de enero de 2019

Fede ha dicho con su huevo izquierdo y su huevo derecho todos en reunión que no va a responderle a Ylenia porque es una mujer, que si fuera un hombre "le echaría huevos". Jordi acaba de abrir debate porque "la palabra machista se usa muy a la ligera". Agarradme. #GHDúoDBT1 — bouvié 🏳️‍🌈 (@imbouvier) 13 de enero de 2019

Que Fede dice que no le planta cara porque es mujer. Mira, me tengo que reír #GHDÚODBT1 — Bea Shelby GH💫 (@BeaHevia127) 13 de enero de 2019

Fede: "Es que es mujer". Si tú no eres capaz de defenderte frente a una mujer con argumentos sin parecer un cavernícola o un puto agresivo, es que sí eres un MACHISTA DE VERDAD.

DESPRESTIGIARLA POR SER MUJER NO❌ #GHDÚODBT1 — Isita Amézaga. (@IsitAmezaga) 13 de enero de 2019

Ylenia: machista de mierda

*Fede se queja porque le ha ofendido porque no lo es*



Also Fede: es que yo no puedo responderle igual chillando porque es una mujer.



TIENE MENOS LUCES QUE EL FONDO OCEANICO #GHDÚODBT1 — Berry ❄ (@breathing_dark) 13 de enero de 2019

Las palabras de Fede al decir que por ser mujer no puede enfrentarla como a un tío es para alucinar.



MACHIRULO



.

.

.#GHDÚO13E#GHDÚODBT1 — 𝚜𝚊𝚛𝚊𝚑 (@sarahcomment) 13 de enero de 2019

Fede: Ylenia me dice machista

Also Fede: que hago? No le puedo gritar es que es una mujer#GHDUODBT1pic.twitter.com/CM4t5VjTRl — Elba Jonazo (@illomanueberni) 13 de enero de 2019