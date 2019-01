El estupefacto tuit de Cristina Pardo que muchos aplauden sobre por "el lío" que ha generado Vox dentro del PP

La periodista de laSextaCristina Pardo ha mostrado su estupefacción ante el lío que, a su juicio, ha generado la ultraderecha de Vox dentro del PP.

De este modo, Pardo ha resaltado las declaraciones de los candidatos populares a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital en torno a la formación liderada por Santiago Abascal.

Así la amiga de Pablo Casado y candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado —en una entrevista en El Mundo— que "Vox no propone nada que yo no haya visto antes dentro del PP".

Al mismo tiempo, el candidato popular al Consistorio madrileño, José Luis Martínez-Almeida, afirma —en una entrevista en ABC— que él no se identifica "con Vox ni con su discurso sobre la violencia de género".

"El PP, qué lío", ha escrito Pardo, en un mensaje que en cuestión de minutos tenía centenares de 'me gusta':

Díaz Ayuso, en El Mundo: "VOX no propone nada que no haya visto antes en el PP".

Martínez Almeida, en ABC: "No me identifico con VOX".

El PP, qué lío.