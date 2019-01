Jesús Vázquez estuvo este domingo en el estreno de la octava temporada de Chester, el programa de entrevistas de Risto Mejide en Cuatro.

Además de hablar en profundidad con el presentador sobre la bronca que tuvieron en el pasado en Operación Triunfo, Vázquez también tuvo que enfrentarse a la cara menos amable de su pasado, como su imputación en el caso Arny, un escándalo que estuvo a punto de terminar con su carrera y del que salió absuelto porque las acusaciones resultaron ser falsas.

Y no fue todo. Mejide rescató una entrevista que concedió en 1993 junto a su madre en el programa Las mañanas de Tele5, presentado entonces por Laura Valenzuela. "He recuperado algunas imágenes que me han sorprendido mucho", avanzó el presentador. "No me hagas esto...", solicitó Vázquez: "De cuando estaba en el armario? ¿Con chicas? Ay, qué vergüenza...".

Puedes verlo aquí

Y el programa emitió el vídeo. En él, Valenzuela le preguntaba si tenía novia porque las chicas le preguntaban mucho por él y un jovencísimo Jesús Vázquez respondía con una picardía muy masculina: "Novia... novia formal, no. Aparte de que trabajo mucho, y como tú has dicho hay tantas, pues quedarse con una sola... de momento soy muy joven".

Chester Jesús Vázquez en 1993.

De vuelta en el estudio, Vázquez aseguró que aquella había sido la única vez en la vida que su madre había pisado un plató de televisión y que en aquel momento todavía no le había dicho que era gay y que por eso tuvo que "aguantar el tipo" delante de ella y de toda España.

Recordó que por aquel entonces acababa de sacar el único disco de su vida y que sus representantes le habían aconsejado que no dijese nada porque si lo hacía se cargaría su carrera. "Decían: 'es lo mejor, así la gente se olvida, se piensa que tienes una novia y tú luego te vas a mariconear a donde tú quieras'. Y así lo hacíamos al principio", reconoció.