La cariñosa mirada de Mata a De Gea que está triunfando en Twitter

Este domingo, David De Gea volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros del mundo con una actuación memorable en un estadio único como el Wembley que dejó a más de uno con la boca abierta, entre ellos, a su compatriota Juan Mata. El futbolista asturiano del Manchester United dejó una escena que se ha viralizado en las redes sociales después de la última jornada de la Premier League.

Una vez ya había sonado el pitido final, Mata fue a abrazar y a felicitar a De Gea llevándose las manos a la cabeza por la actuación del guardameta. La cuenta de Twitter de Sky Sports subió el momento con un "encuentra a alguien que te mire como Juan Mata lo hace a David De Gea...", a lo que el mediapunta español respondió: "Sé que todos os sentís como yo".

I know you all felt like me. 😮😂 https://t.co/TsRXZKUNQ0