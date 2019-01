La Guardia Civil investiga un incendio en la finca del torero Morante de la Puebla

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla han dado ya por extinguido un incendio registrado en la madrugada de este lunes en una finca propiedad del torero José Antonio Morante, Morante de la Puebla, en el municipio sevillano de La Puebla del Río.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Coordinación de Emergencias 112 de Andalucía, sobre las 06.45 horas de este lunes el teléfono de emergencias recibió un aviso del Servicio de Bomberos de la Diputación por un incendio en una finca de La Puebla del Río. Hasta el lugar, además de los efectivos de Bomberos, se han desplazado agentes de la Guardia Civil.

Según las citadas fuentes, el fuego ha afectado a áreas de vegetación, cultivo, rastrojo y podría haber afectado a una zona de caballerizas de la finca propiedad del torero, si bien esto último no está confirmado aún.

El incendio, ya extinguido tras darse por controlado sobre las 08.00 horas de este lunes, ha afectado a la finca conocida como Huerta de San Antonio de Morante de la Puebla, según informa el Ayuntamiento de La Puebla del Río en su perfil de la red social Twitter, donde apunta que el fuego podría haber tenido un origen, "al parecer, accidental".

El diario ABC de Sevilla precisa que el lugar exacto donde se ha iniciado el fuego es una pequeña plaza de toros que se usaba como almacén de pacas de paja y utensilios, tras la construcción de una plaza mayor a poca distancia. "Las primeras investigaciones, y según apunta el propio diestro cigarrero, apuntan a que el incendio pudo provocarlo una estufa que había conectada para calentar a una perra y sus crías". En la Cadena COPE, Morante ha precisado que no descarta que pudiera tratarse de un cortocircuito.

[Fotogalería 📸] En torno a las 6:00 horas, las llamas prendían en el interior de la plaza de toros que el diestro tiene en su finca la Puebla del Río, utilizada en los últimos meses como almacén. https://t.co/eaCtuO0NXo#Sevillahoy — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) 14 de enero de 2019

▶ [EN VÍDEO] Desde las seis de la mañana efectivos del cuerpo de bomberos de Mairena han trabajado en la extinción del incendio. https://t.co/MiMBIOhTzQ#Sevillahoy — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) 14 de enero de 2019

Fuentes de la Guardia Civil encargados de la investigación dicen que todo apunta a que el incendio en la finca de Morante ha sido fortuito,pero que "no se puede aún descartar nada " — inmaculada jimenez (@inmajimsev) 14 de enero de 2019

No obstante, precisa, no se descarta aún que fuera provocado, que es justo la versión que otras fuentes defienden en el diario El Mundo. "Las fuentes consultadas -cita el diario- no tienen dudas acerca de la intencionalidad del siniestro, dado que las llamas se iniciaron en el exterior y con temperaturas que no superaban los cero grados centígrados". "Los propios empleados de la finca -abunda- comentaron a policías y bomberos desplazados al lugar sus sospechas de que pudiera tratarse de un acto vandálico con tintes políticos en represalia a Morante por sus posiciones políticas y apoyo declarado Vox".

Y es que el pasado 17 de diciembre, también en la madrugada de un domingo a un lunes, esta misma finca amaneció con pintadas con mensajes amenazantes contra el diestro, que en la campaña electoral de los comicios andaluces ha participado activamente el favor del partido de ultraderecha.

El incendio se ha convertido en la mañana de este lunes en tendencia en las redes sociales. Alguna cuenta de VOX, de hecho, ya ha dado credibilidad a las informaciones, sin confirmación policial alguna, sin fuente y sin referencias a las propias declaraciones del torero, de que la "ultraizquierda" estaba tras el fuego. "Quieren muertos", dicen en Vox Jaén, directamente.