Masterchef Juniorcoronó este domingo a Josetxo como ganador de una edición cuya final dejó varios momentos e imágenes para el recuerdo.

Entre ellas, la visita que los niños hicieron a DiverXo, el restaurante de Dabiz Muñoz. El chef elaboró un menú de seis platos que los pequeños cocineros debían replicar lo más fielmente posible.

En redes, lo que más llamó la atención de esos alimentos fue el peculiar bocadillo de calamares del chef, dado que en poco (o nada) se parece a esos bocadillos que estamos acostumbrados a ver.

RTVE Bocadillo de Calamares

"En realidad es un bocadillo de calamares al vapor", explicó Dabiz Muñoz, que añadió que se trataba de un dumpling, pequeñas porciones de masa rellena que provienen de la cocina china.

"Lo servimos con esa servilleta porque está inspirado en esos bocadillos de calamares de toda la vida de Madrid", señaló.

En Twitter, el aspecto de ese bocadillo de calamares fue de lo más comentado, con reacciones como estas:

Pues la servilleta la has visto. Que lo de encima es un bocadillo de calamares no lo hubieras adivinado en tu vida.

Yo pido un bocadillo de calamares, me traen eso y CAE DENUNCIA

Me da a mí que si me como ese bocadillo de calamares, me voy a quedar con mucha hambre #MCJunior#mcjunior6pic.twitter.com/DzN7lBpQSN