Lydia Bosch fue este domingo la segunda invitada del estreno de la octava temporada de Chester (Cuatro) y las anécdotas que contó sobre su etapa en el Un, Dos, Tres dejaron a Risto Mejide con la boca abierta.

Bosch hizo una prueba en Barcelona para ser azafata del mítico concurso de Chicho Ibáñez Serrador y la cogieron enseguida. Todo fue muy repentino y tuvo que trasladarse rápidamente a Madrid. "Chicho tenía unos apartamentos y las azafatas que veníamos de distintos sitios de España íbamos allí", explicó.

Cuatro Lydia Bosch en 'Chester'.

Y fue en estos apartamentos donde la actriz vivió "una anécdota brutal". Un día, acudió la Policía a hacer una redada al piso de un vecino y llamaron a su puerta para que fuese testigo del registro en el que sacaron un fardo "como de cocaína" del techo. "¿Cómo de cocaína?", se extraño Mejide. "A ver, yo en esa época no sabía si era cocaína o qué era", se excusó Bosch.

Puedes verlo aquí

"¿Pero esto es normal?", preguntó Mejide sin dar crédito a lo que acababa de oír. "No, no lo sé. Afortunadamente no lo he vuelto a hacer", respondió la actriz divertida y reconoció que cuando llegó a Madrid le pasaron muchas cosas raras.

Otro día, se topó en la calle con un exhibicionista. "Eso de las películas que se abre el abrigo y está en bolas... pues eso me pasó. Y salí corriendo hasta el apartamento". "¡No te puedo creer!", exclamó Mejide con mucho énfasis: "Eres la primera persona que me cuenta que se ha encontrado eso".