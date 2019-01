Carlos Zanón: "Carvalho prevé un final del Procés en el que todos salimos perdiendo"

Cuando tenía 22 años, el escritor Carlos Zanón pasó unos días tratando de localizar a Manuel Vázquez Montalbán. Llamaba mañana, tarde y noche a El País para encontrarle y le daban largas. Acababa de publicar su primer libro de poesía y quería que el reputado poeta, articulista y creador del mítico detective Pepe Carvalho participara en la presentación de su libro. Tras localizarlo, quedaron en el bar Velódromo de Barcelona. "Me pareció un señor muy serio, que intimidaba y sabía mucho", recordaba Zanón este martes en Barcelona. "Yo tenía mucho interés en hablar de Carvalho y él de poesía", explicaba.

Vázquez Montalbán no pudo acudir a presentar el libro, pero sí que lo mencionó en una de sus columnas en El País. Tres décadas después, el otrora joven poeta se encarga de devolver a la vida al personaje más ilustre de Vázquez Montalbán en Carvalho: Problemas de Identidad (Planeta). Se trata de una novela policíaca ambientada en 2017 y que, tal y como ocurría con las anteriores historias de Carvalho, aprovecha para radiografiar la sociedad del momento.

Ambientada en verano de 2017, en la novela está presente el Procés, la subida de los alquileres y la violencia machista

En el libro está presente el Procés, la subida de los alquileres, la violencia machista... "Los libros de Carvalho eran como periódicos de 200 páginas, era un detective que miraba mucho a su alrededor", recordaba Zanón en un encuentro con los medios. "Intenté no rehuir ese envite y en la novela hay distintos personajes que opinan sobre lo que está pasando", señaló.

Según el escritor catalán, Carvalho —"una persona escéptica, tierna, apátrida, lúcida y leal"— prevé el final del desafío independentista como un escenario en el que todos acaban perdiendo: "Carvalho nunca se casaba con nadie, es la persona menos adecuada para que le pidan que se defina". Zanón escribió el texto en un momento en el que tampoco sabía cuál iba a ser el desenlace. "No tenía certezas sobre lo que iba a pasar, pero sí intentaba entender y explicar el momento que vivía la ciudad", desveló.

Zanón resucita a Pepe Carvalho, pero también lo reinterpreta a su gusto. No se trataba de imitar lo que hacía Vázquez Montalbán, sino de hacer algo nuevo con su personaje. "Nunca pretendí escribir como Vázquez Montalbán", precisaba Zanón, devoto lector de sus novelas durante el instituto, "creo que es una manera de respetar al escritor".

Por primera vez, las aventuras de este detective se leerán en primera persona. Es un Carvalho que vive en Barcelona y trabaja con su famoso asistente, Biscuter, pero que también se rodea de nuevos secundarios. El detective está a punto de llegar a los 60 y mantiene su afición por quemar libros en la hoguera. La gastronomía, las recetas y los sitios para comer, pilar esencial de las novelas anteriores, siguen teniendo una presencia destacada en un Carvalho que tiene nuevas aficiones como el cine o la música. "Tenía la oportunidad de crear personajes en un mundo ya predeterminado", sostenía el autor. "Como escritor este libro me ha ofrecido muchas cosas para probar", añadió.

Zanón reconoce que al principio la propuesta de resucitar al detective le pareció un enorme reto, sobre todo por el hecho de jugar con un personaje emblemático de la talla de Carvalho. "Al principio dije que no. Me parecía meterme en un lío", asumía el escritor, que finalmente aceptó el desafío. "Nunca pensé que llegaría a jugar con ese personaje que tanto me había impresionado de joven", sentenció.