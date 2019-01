El Parlamento británico rechaza el acuerdo de May con la UE para el Brexit

El puñetazo ha sido de KO: 432 parlamentarios han dicho no al acuerdo de Reino Unido con la Unión Europea (UE) para el Brexit. Es el doble, 230 más, de los 202 que lo han apoyado. Un rechazo literalmente a voces que ha tumbado en la lona un documento debatido, peleado y pulido durante 30 meses, y a su defensora, la primera ministra conservadora, Theresa May, la misma que, incansable, repetía que estábamos ante "el mejor acuerdo posible".

No lo han visto así sus señorías, ni siquiera 118 de sus propios compañeros de partido, que también han votado en contra. Eso ha sido ya un golpe bajo. La derrota parlamentaria más amplia infligida a un Gobierno británico en un siglo y con rebelión interna.

El documento que trataba de fijar una salida ordenada y blanda del bloque comunitario se ha quedado muy lejos de lograr los 318 votos a favor que necesitaba. Se barruntaba desde días atrás, cuando la soledad de May era clamorosa, cuando esta mañana se hacían encuestas -algo tan británico- sobre por cuántos votos perdería. Sólo se apostaba por el margen, eh. El hecho, la derrota, se daba por descontada.

Momentos después de la votación, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra el Gobierno conservador con el objetivo de tratar de forzar unas elecciones.

Si May supera la moción, para lo que necesitará los votos de al menos la mitad de la cámara, la primera ministra planea abrir una ronda de reuniones con otras formaciones británicas para explorar posibles alternativas a su acuerdo que pudieran contar con el respaldo de los diputados. El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), clave para formar mayorías parlamentarias en esta legislatura, ha insistido esta semana en que no apoyaría una eventual moción de censura laborista, por lo que May confía en ganar la votación.

Si el acuerdo se aprobaba, el camino era sencillo: llevar a cabo la salida negociada con la UE según el calendario. Pero como ha ganado el no, los escenarios se multiplican y complican: la moción de censura, una dimisión, un nuevo referéndum, elecciones generales, renegociar con Bruselas, una salida final sin acuerdo... El texto alternativo es el que, parece, se impone finalmente.

Lo que sí respalda

"Está claro que la Cámara [de los Comunes] no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda", esgrimió May tras conocerse el resultado de la votación, que paraliza por el momento el proceso de ratificación de un pacto al que han dado su visto bueno los 27 socios comunitarios restantes. Por tanto, no entiende el varapalo de hoy como una enmienda a la totalidad del texto, o en cualquier caso no le queda más remedio que hacer que así lo ve.

El próximo 29 de marzo, el Reino Unido abandonará la Unión Europea, según marca el plazo establecido por el artículo 50 del Tratado de Lisboa y la propia legislación británica. Si no se ratifica un pacto, o bien Londres y Bruselas pactan una extensión o se produciría en esa fecha una ruptura no negociada.

Los conservadores más euroescépticos reclaman a May que vuelva a Bruselas en busca de nuevas concesiones, en particular respecto al mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte. Argumentan que esa cláusula dejará atado al Reino Unido a las estructuras comunitarias hasta que se firme un nuevo tratado comercial entre Londres y Bruselas, lo que puede tardar años.

La jefa de Gobierno ha señalado hoy a ese respecto que la salvaguarda es necesaria como "seguro para garantizar que no se levanta una frontera dura" en Irlanda del Norte, lo que minaría los acuerdos de paz firmados en la región en 1998. La jefa de Gobierno se mostró además contraria a convocar unas elecciones generales anticipadas, algo que a su juicio sólo beneficia a los laboristas y a su líder, pero no al país.