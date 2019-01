🔴 EN DIRECTO: El Parlamento británico vota el acuerdo de salida de la UE

Después de 30 meses de debates, negociaciones y cumbres, Theresa May se prepara para una masiva derrota. Un grupo de sus propios diputados conservadores van rechazar, junto a todas las fuerzas de la oposición, el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, aprobado por los Veintisiete en Bruselas. Que este plan salga adelante parece, a esta hora, imposible. La prensa británica hace cábalas cuántos votos se irán del lado del no, porque un escenario optimista ni se baraja.

El Parlamento del Reino Unido ya está debatiendo el texto y la votación se espera que se celebre hacia las 21.30 horas (hora peninsular española). Si gana el sí, el proceso es claro: se aprueba el texto y se sale de Europa de forma negociada, el 29 de marzo. Si gana el no, el abismo de abre a los pies de los británicos: puede presentarse un plan b antes del lunes, que May dimita, que convoque elecciones o un nuebvo refrendo, que le planteen una moción de censura, que renegocie con Bruselas o que Londres deba abandonar la Unión sin acuerdo.

Aquí te contamos lo más destacado de lo que está aconteciendo en Westminster en esta noche de veras histórica.

19.52. Habla Theresa May: "No existe un acuerdo alternativo".

La premier ha empezado diciendo que "este es un debate sobre nuestra economía y nuestra seguridad". "Nadie debe olvidar que es un proceso democrático el que nos ha traído aquí", añade. Responde con retranca a la petición del laborista Corbyn de elecciones anticipadas: "La votación de hoy no es sobre lo que es mejor para el líder de la oposición, sino lo que es mejor para el país". Es la idea que más repite siempre: "Hay que hacer lo mejor para este país". Lo fundamental: insiste a quienes proponen tumbar ¡ hoy el acuerdo de divorcio y negociar otro antes de la salida de la UE, el próximo 29 de marzo, que "no existe un acuerdo alternativo". "La UE no acordará ningún otro", remarca. E insiste en la necesidad del acuerdo para evitar la llamada "frontera dura" en Irlanda tras la salida de la UE. Su intervención está siendo muy abucheada, con constantes llamadas al orden por parte de las autoridades de la Cámara.

19.45. "Temerario salto al vacío", denuncia Corbyn.

Intervención del líder laborista, Jeremy Corbyn. Califica el acuerdo de "temerario salto al vacío". Lamenta que May no se haya sentado a hablar con los sindicatos sobre la unión aduanera, por ejemplo. "Muchos trabajadores conocen exactamente la situación. Sus trabajos están en riesgo y saben perfectamente que están en peligro". El voto obrero fue mayoritariamente pro Brexit. Corbyn, que por supuesto ha confirmado que votarán contra el texto, se dirige a los socios de la UE para pedir que "no descarte" renegociar el acuerdo que defiende May y se somete hoy a votación. El líder progresista insiste en la necesidad de la convocatoria de elecciones si resulta rechazado el acuerdo. "La gente tiene que tomar de nuevo el control y unas elecciones les permitirá decidir quién negociará por ellos. Y dará un mandato al Gobierno para romper el impasse".

19.41. Un detenido de ultraderecha

Un manifestante de extrema derecha y a favor del Brexit ha sido detenido por las autoridades a las afueras del Parlamento en Londres, informa EFE.

ANDY RAIN / EFE El arrestado, escoltado por la policía.

19.39. Renegocia, Theresa

El antiguo líder del Partido Conservador británico Iain Duncan Smith urgió hoy a la primera ministra y su compañera de formación a renegociar con Bruselas el acuerdo del Brexit si el Parlamento lo rechaza hoy. Duncan Smith, encuadrado en el ala más euroescéptica del partido, sostuvo en la cadena BBC que la UE deberá plantearse cambiar los términos del pacto que alcanzó con el Gobierno británico en noviembre si la Cámara de los Comunes tumba el texto. En particular, el exlíder conservador defendió la necesidad de anular la "espantosa" cláusula de salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte.

19.35. Defensores y opositores del Brexit, a las puertas del Parlamento

Henry Nicholls / Reuters Pro-Brexit protesters demonstrate outside the Houses of Parliament, ahead of a vote on Prime Minister Theresa May's Brexit deal, in London, Britain, January 15, 2019. REUTERS/Henry Nicholls

Henry Nicholls / Reuters Anti-Brexit protesters demonstrate outside the Houses of Parliament, ahead of a vote on Prime Minister Theresa May's Brexit deal, in London, Britain, January 15, 2019. REUTERS/Henry Nicholls

19.20. Polémica, para empezar

Las horas previas al debate han sido muy tensas. En uso de su prerrogativa, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow (un enemigo declarado de May) ha rechazado el debate y votación de una enmienda introducida en el último momento por el exministro para Irlanda del Norte, Andrew Murrison. La enmienda establecía que el llamado backstop, la salvaguarda irlandesa que ha desatado las iras de los euroescépticos, caducaría automáticamente el 31 de diciembre de 2021. Era un texto no vinculante y, además, va en contra de lo acordado con la UE, esto es, tenía poco recorrido. Pero hubiera servido, dicen los analistas locales, para tranquilizar a algunos diputados conservadores más indecisos, minimizar los daños de la votación y enviar a Bruselas el mensaje de que debía ceder algo más en este asunto. Pero ha sido imposible. Ni una tregua para la premier.