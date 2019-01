Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, se ha convertido en el centro de críticas en Twitter después de subir un selfie en el que aparece él mismo bebiendo de una taza de Pink Floyd mientras escucha noticias sobre la búsqueda de Julen, el niño de dos años que el domingo cayó a un pozo en Totalán (Málaga).

"Mirando la tele escuchando las noticias del rescate desesperado del niño Julen en Totalan (Malaga). # Rescate # RescateJulenAR # Totalan # Málaga # Andalucia # Julen", ha escrito Sanchís junto a la imagen.

Sanchís subió la misma imagen a Instagram, donde apenas ha generado reacciones, y a Twitter, donde son muchos los que le han hecho ver que hacerse una foto de este tipo en ese contexto supone frivolizar con un asunto muy delicado.

En pocas horas, la foto de Sanchís acumula más de 100 comentarios y reacciones como estas:

Cuidado y no se atragante. Parece mentira, el señor padre de cuatro hijos, la falta de empatía. Por suerte a algunos la vida les deja como lo que son, ladrones y despreciables.

Por lo visto no abandonaste del todo los inhumanos

Menos mal que no soy la única a la que esta publicación le parece ridicula, desvergonzada, alucinante y un largo etc. Que frivolidad siendo padre hacer esto. No estás viendo una pelicula sinvergüenza!!