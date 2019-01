Mueren 15 niños en un mes por el frío invernal en Siria

Al menos 15 niños, la mayoría menores de un año, han muerto en Siria en un mes por las bajas temperaturas y la falta de asistencia médica, denunció hoy el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La mayoría de ellos tenían menos de cuatro meses, y el más pequeño tenía tan solo una hora de vida.

De los 15 menores fallecidos, ocho perecieron en el campo de desplazados de Rukban, situado en la zona fronteriza entre Siria y Jordania, afirmó el organismo de la ONU en un comunicado. Los otros siete perdieron la vida al huir de la localidad de Hayin, lugar en el que las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos, llevan a cabo una ofensiva militar contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Unicef subrayó que "la mayoría" de los niños fallecidos tenían menos de cuatro meses "y el más joven solo una hora" de vida.

El director regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Geert Cappelaere, aseguró en la nota que en el campamento de Rubkan, donde se calcula que viven alrededor de 45.000 personas, el 80% de los civiles son "mujeres y niños".

"El frío extremo y la falta de atención médica para las madres antes y durante el parto, y para los recién nacidos, han exacerbado las condiciones ya de por sí terribles para los niños y sus familias", aseveró Cappelaere. La necesidad de ayuda en Rukban es más que urgente. "Es extremadamente grave y se ha convertido en una cuestión de vida o muerte", sostiene la organización

This tragic manmade loss of life must end now.



Amid freezing temperatures and lack of medical care, at least 8 children died in Rukban and 7 after fleeing Hajin. 13 of them were under one-year-old.#ChildrenUnderAttack: https://t.co/7aJgFRLh2x@UNICEFmena