Protestas ante el Parlamento de Andalucía: "Fuera fascistas", "ni un paso atrás en igualdad"

Coincidiendo con el debate de investidura iniciado este martes en el Parlamento de Andalucía en torno al candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los aledaños de la sede institucional han sido el escenario de una multitudinaria concentración en la que algo más de 3.000 personas, según fuentes de la Policía, han coreado consignas como "en igualdad ni un paso atrás" o "fuera fascistas de nuestro Parlamento".

La concentración, con una organización coral y a la que se han unido más de 45 colectivos feministas, se ha celebrado bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad y diversidad. Nuestros derechos no se negocian', ha sido protagonizada por una multitud que ha portado globos violetas, banderas arco iris, republicanas, sindicales; e incluso la bandera de Andalucía ha centrado parte de esta concentración a las puertas de la Cámara andaluza.

Entre las consignas que han gritado los asistentes están algunas como "en igualdad ni un paso atrás", "no estamos exagerando, nos están asesinando", "somos el grito de las que ya no están" "fuera fascistas de nuestro Parlamento", "Bonilla escucha, estamos en la lucha", "Franco no ha muerto, está en el Parlamento", "que no tenemos miedo, que no, que no" o "Sevilla será la tumba del facismo".

EFE Manifestaciones a la puerta del Parlamento de Andalucía

Además, ha sido coreado el himno de Andalucía en varias ocasiones, junto a otras canciones como A quien le importa, de Fangoria, y la multitud ha portado carteles y pancartas con frases como "Vox miente, pueblo inteligente infórmate", "No enseñar en igualdad es adoctrinar en odio" o "Unidas y libres por un mundo nuevo".

Moreno Bonilla ha intervenido este martes en la primera sesión de investidura. Mañana lo harán los portavoces de los partidos y, posteriormente, tendrá lugar la votación. El candidato del PP será elegido presidente con los votos de los populares, Ciudadanos y Vox.

Apoyo de dirigentes del PSOE

La protesta, en la que en torno a las 13.15 horas se ha leído un manifiesto, ha contado con el apoyo de dirigentes como la consejera de Educación en funciones, Sonia Gaya; el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez; el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo; la consejera de Justicia e Interior en funciones, Rosa Aguilar; el consejero de Fomento en funciones, Felipe López, o la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, entre otros.

Asimismo, la diputada popular en el Congreso por Málaga Celia Villalobos ha sido increpada a la salida del Parlamento por los manifestantes que aún quedaban a la puertas de la Cámara andaluza, quienes también han abucheado a los coches que iban saliendo del recinto en esta primera sesión del debate de investidura.