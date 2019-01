La periodista Ana Rosa Quintana ha defendido desde su programa de Telecinco a la diputada del PP Celia Villalobos, quien este martes fue increpada a la salida del Parlamento andaluz, donde más de 3.000 personas corearon consignas como "en igualdad ni un paso atrás" o "fuera fascistas de nuestro Parlamento".

"Me pareció fatal que se le abucheara al llegar al Parlamento andaluz. Celia Villalobos ha sido feminista toda su vida, ha defendido a las mujeres toda su vida, incluso en contra de su partido. Recordad su postura respecto a la ley del aborto y el enfrentamiento que tuvo con su partido y la penalización que tuvo que pagar", ha señalado Quintana.

"Entonces no es justo. Por favor, por favor, por favor, no utilicemos políticamente a las mujeres, al movimiento feminista", pidió la periodista antes de subrayar: "Le estamos dando un portagonismo a Vox que no le corresponde".

La concentración en la que se increpó a Celia Villalobos, con una organización coral y a la que se han unido más de 45 colectivos feministas, se celebró bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad y diversidad. Nuestros derechos no se negocian', y fue protagonizada por una multitud que portó globos violetas, banderas arco iris, republicanas, sindicales; e incluso la bandera de Andalucía protagonizó esta concentración a las puertas de la Cámara andaluza, a la que empezaron a sumarse gente desde las 11,00 horas y para la que se desplegó un importante dispositivo policial.

Entre las consignas que han gritado los asistentes están algunas como "en igualdad ni un paso atrás", "no estamos exagerando, nos están asesinando", "somos el grito de las que ya no están" "fuera fascistas de nuestro Parlamento", "Bonilla escucha estamos en la lucha", "Franco no ha muerto está en el Parlamento", "que no tenemos miedo, que no, que no" o "Sevilla será la tumba del facismo".