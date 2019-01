Anna Castillo desvela en 'El Intermedio' quién es su (famosa) casera y le manda este mensaje

La colaboradora de El Intermedio (laSexta), Thais Villas, estuvo en la cena de nominados a los premios Goya y ensayó con ellos qué cara poner si no logran ganar el ansiado cabezón.

Pero Villas aprovechó para tratar temas sociales y fue la actriz Anna Castillo la que dejó este hilarante momento al hablar de los altos alquileres que se pagan en las principales capitales de España.

La nominada a mejor actriz de reparto por Viaje al cuarto de una madre desveló que espera que no le toquen el alquiler porque Inma Cuesta es su casera.

"No creo que me vaya a subir el alquiler porque si no la arrastro", ha dicho en tono de humor. "Ella es muy buena, me trata muy bien, hay un flexo que se ha apagado y no se enciende. Te llamo un día de estos", ha añadido.

Y le ha mandado este mensaje: "Inma, mi amor, te amo más que a mi vida y hay una lucecita que no se enciende y es que está jodida. No has podido hacer nada porque no te lo he contado".

"Dedícale el Goya", ha dicho Villas. "Para ti, lo mío es tuyo, y tú también mía, y ya", ha añadido.